Dnevni horoskop za 4. januar 2026: Strijelac "zapeo" u ljubavi, Jarac dobija dobre vijesti

Pročitajte dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine!

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine otkriva da se osjećate kao da se život prebrzo odvija, i da imate utisak da nešto propuštate. Pokušajte da odredite prioritete, da li su to trenutno ljubav, posao ili nešto treće? Postavljate sebi i finansijske ciljeve koji postaju inspiracija. Zdravlje je dobro.

BIK

Nekoliko dana praznika dalo vam je novu energiju, ali sada osjećate blagu nelagodu zbog povratka u svakodnevne aktivnosti. Tehnike disanja ili opuštanja bi vam bile korisne, istražite ih. Mogući su problemi sa stomakom.

BLIZANCI

Ljubavni horoskop vam nagovještava veliku sreću i radost! Osjećate rastući pritisak zbog posla, ali ne bi trebalo da se opterećujete jer neki problemi "zvuče" veće nego što zaista jesu. Obratite pažnju i od koga dobijate važne informacije. Više se krećite.

RAK

U ljubavi, jedno poglavlje je ostalo iza vas, i danas odlučujete da otvorite novo. Moguće je da se "jedete" oko nečega što ste rekli, a da niste prethodno promislili. Popodne čitajte neku dobru knjigu, to će prijati vašem umu. Zdravlje je dobro.

LAV

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine poručuje, u ljubavi vam stižu dobre stvari, a sve kreće danas jednim hrabrim korakom! Krug vaših prijatelja postaje sve širi, i srce vam je ispunjeno. Pripazite na zglobove ako vježbate.

DJEVICA

Dvoumite se oko neke odluke vezane za posao, ali vam zvijezde poručuju da se opustite i prepustite da vas život nosi ka napretku. U ljubavi, imate više hrabrosti nego ranije, i spontaniji ste što vam prija. Pazite na redovan san.

VAGA

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine navodi da bi, po pitanju neke teme o kojoj dugo razmišljate, trebalo da "pogurate" sebe izvan zone komfora. Ono što vas koči nije vrijedno da zastanete, već treba da nastavite naprijed. Partner zahtijeva više pažnje i pokazuje nesigurnost, značiće mu vaša podrška. Zdravlje je solidno.

ŠKORPIJA

Usmjereni ste stoprocentno na druge ljude, bili to vaš partner, prijatelji ili porodica. Ali, ko na taj način posvećuje svoje vrijeme i energiju vama? Odaberite kome ćete pokloniti dio svoje duše. Neki trud vezan za posao će vam se isplatiti, danas dobijate dobru vijest.

STRIJELAC

U ljubavi ste "zapeli" zbog nekog razgovora, i danas shvatate šta bi trebalo da kažete kako bi se stvari pomjerile dalje. Nemojte se baviti stvarima vezanim za posao, neka sačekaju ponedjeljak. U porodici su moguće trzavice među starijim članovima, ali gledajte da budete izvan njih. Zdravlje je dobro.

JARAC

Dobri ljudi oko vas danas donose dobre vijesti! Nije pravi trenutak za važne odluke o novcu, posebno ako je u pitanju neko neizvjesno ulaganje ili pozajmica. Zvijezde su na vašoj strani kada je ljubav u pitanju, dobijate veliku potvrdu toga da vam je srce na pravom mjestu.

VODOLIJA

Danas bi trebalo da budete sigurna luka i utočište za neku dragu osobu, kojoj trebaju riječi podrške i topline. Popodne ćete imati želju da budete aktivni, produktivni, a boravak u prirodi ispuniće vas sjajnom energijom. Zdravlje vam je dobro, ali vam misli pomalo lutaju.

RIBE

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. godine poručuje vam, pauze i odlaganja zbog praznika su završeni, sada je trenutak za vaš fokus i inicijativu! Nekoliko pažljivo sastavljenih poruka donijeće vam odgovore na važna pitanja, ako ih danas pošaljete. U ljubavi ste neodlučni između dvije opcije. Zdravlje je dobro, moguća je prehlada ako uveče izlazite.

