Veliki mjesečni horoskop za januar 2026: Kolo sreće se okreće 20. januara

Pročitajte mjesečni horoskop za januar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/Yaum Kumar Verma

Pročitajte mjesečni horoskop za januar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Posao

Mjesečni horoskop za januar 2026. godine kaže da se početkom mjeseca vaša karijerna ljestvica pomjera. Merkur se od 1. januara nalazi u polju dostignuća i šapuće vam da je vrijeme da svoje ambicije unovčite. Dok se drugi još oporavljaju od praznika, vi možete bez ustručavanja da tražite povišicu ili pokrenete sopstveni projekat. Nadređeni će cijeniti vaš poslovni žar. Ipak, bliže kraju mjeseca, kada vaš vladar Mars pređe u Vodoliju, pojaviće se želja da sav zarađeni novac potrošite na spontano putovanje s prijateljima ili najnoviji gedžet.

Ljubav

Dok drugi još dovršavaju rusku salatu, imate osjećaj da stojite na pragu nečeg velikog i intuicija vas ne vara. Neptun 26. januara ulazi u vaš znak i pretvara vas u osobu kojoj je teško odoljeti. Slobodni Ovnovi trebalo bi da obrate pažnju na svoje okruženje u prvoj polovini mjeseca, jer Venera u Jarcu nagovještava da se poslovni flert sa šefom ili kolegom može pretvoriti u stabilnu vezu. Oni koji su već u vezi, moraće da prođu test izdržljivosti. Ako partner izdrži vaš pritisak, možete da smatrati da ste prošli najteži nivo.

Zdravlje

Vaša glava će u januaru raditi kao superkompjuter, ali postoji veliki rizik od pregrijavanja. Prelazak Marsa u Vodoliju, a zatim i ulazak Neptuna u vaš znak, stvaraju eksplozivnu kombinaciju. Možete da osjećate neobjašnjive nalete energije koje će smjenjivati migrene i potrebu da nepomično gledate u zid. Nervni sistem traži reset.

BIK

Posao

U januaru 2026. će potreba za kvalitetom nadjačati želju za gomilom jeftinih sitnica, pa je pametno da kupovine posvetite dugoročnim ulaganjima. Mlad Mjesec 18. januara otvara prostor za planiranje velikih kupovina tokom cijele godine, bilo da je riječ o automobilu ili nekretnini. Imajte na umu da škrt plaća dvaput, zato birajte brendove sa istorijom i dobrom reputacijom.

Ljubav

Vaša vladarka Venera uživa u društvu Jarca do 17. januara, što vam daje idealnu priliku da upoznate osobu kod koje se riječi poklapaju s djelima. Zaboravite dramu i "loše partnere". Sada vas privlače stabilnost, pouzdanost i, ruku na srce, dobra kreditna istorija. Bikovi koji su u vezi, ulaze u fazu strateškog planiranja. Dok Merkur boravi u Jarcu, razgovori o kupovini stana ili ljetnjem odmoru dodatno će vas zbližiti.

Zdravlje

Dok je Venera u strogoj energiji Jarca, organizam traži red, disciplinu i jednostavnost. Ovo je idealan period za njegu kože, zuba i kičme. Sve što se tiče strukture i forme, sada daje odlične rezultate. Obratite pažnju na grlo i vrat.

BLIZANCI

Posao

Prva polovina mjeseca idealna je za zatvaranje dugova i sređivanje papira. Merkur u Jarcu ne trpi haos u dokumentaciji. Nakon 20. januara, kada vaša planeta prelazi u Vodoliju, može da "eksplodira" stara ideja ili stigne honorar za projekat na koji ste skoro zaboravili. Prije nego što sve potrošite na zabavu i edukaciju, ostavite nešto sa strane kao sigurnosnu rezervu.

Ljubav

Početak mjeseca može da djeluje pomalo dosadno, kao da ste zatvoreni u biblioteci dok biste radije bili na žurci. Ipak, Venera u osmoj kući horoskopa podstiče duboke i gotovo mistične veze. Iznenadno poznanstvo može da se desi intelektualnom raspravom, a završi se strastveno, naročito nakon 20. januara. U stabilnim vezama moguć je emotivni "tajfun". Važno je da slobodu ne pomiješate sa dozvolom za sve.

Zdravlje

Ruke i pluća su osjetljiva tačka ovog mjeseca. Možete da patite od nesanice i nervoze, pa pokušajte da smanjite korišćenje telefona prije spavanja. Jutarnje vježbe disanja pomoći će vam da smirite i tijelo i misli.

RAK

Posao

Mjesečni horoskop za januar 2026. godine kaže da će emocije i novac biti snažno povezani, naročito oko 3. januara, kada se pun Mjesec dešava u vašem znaku i može da izazove napad "terapijskog šopinga". Postoji rizik da potrošite polovinu plate na ćebad, mirisne svijeće i sitnice koje stvaraju osjećaj sigurnosti u domu. Zvijezde, međutim, savjetuju da se fokusirate na zajednički budžet. Venera u opoziciji prema vašem znaku nagovještava da veće troškove treba da uskladite sa partnerom, jer u suprotnom lako može doći do svađe zbog računa.

Ljubav

Pripremite maramice, ali ne zbog tuge, već zbog viška emocija! Pun Mjesec 3. januara događa se u vašem znaku, čineći vas glavnim junakom svake melodrame. Slobodni Rakovi zrače toliko snažno da ih je nemoguće ne primijetiti, zato se ne skrivajte pod ćebetom. Univerzum bukvalno zahtijeva vaš izlazak među ljude! Onima koji su u vezi, Venera donosi drugi medeni mjesec, ali pod jednim uslovom - prestanite da igrate igru "pogodi zašto sam se uvrijedio" i jasno kažite šta želite. Energija Jarca voli konkretnost, pa umjesto suptilnih nagovještaja napravite listu želja ili otvoreno recite partneru da vam nedostaje više nježnosti.

Zdravlje

Tijelo će zadržavati vodu, pokušavajući da stvori "zaštitni oklop" od spoljnog svijeta, pa se ne plašite brojki na vagi. To su emocije i tečnost, ne masne naslage. Druga polovina januara, sa naglaskom na Vodoliju, može da donese probleme sa venama na nogama zbog želje da svuda stignete na vrijeme.

LAV

Posao

Radne obaveze će vas potpuno preplaviti, ali zvuk novca biće snažan motivator. Sunce u polju posla do 20. januara garantuje stabilne prihode onima koji su spremni da zaista rade, a ne samo da lijepo sjede u kancelariji. Ovo je idealan period za ulaganje u zdravlje. Članarina za teretanu, sistematski pregledi ili masaže biće najbolja investicija. Kada Mars krajem mjeseca pređe u Vodoliju, novac može da počne da "curi" na društveni život, pa pazite da ne plaćate račune za cijelo društvo u restoranu.

Ljubav

Dok Sunce boravi u Jarcu, romantika može da padne u drugi plan zbog rokova i obaveza, ali baš u teretani ili u redu za jutarnju kafu možete da upoznate nekoga vrijednog pažnje. Ta osoba vas možda neće odmah zasipati romantičnim gestovima, ali će znati da popravi slavinu i organizuje život. Lavovi u vezi treba da budu oprezni nakon 23. januara. Mars u Vodoliji pravi opoziciju s vašim znakom i svaka sitnica može da preraste u epsku svađu. Preusmjerite ovu vatrenu energiju u spavaću sobu ili zajedničku avanturu. Neka varnice lete od strasti, a ne od razbijenog posuđa.

Zdravlje

Srce i leđa su glavni pokazatelji stresa. Dok Sunce boravi u Jarcu, možete da preuzmete previše obaveza, što se može manifestovati bolovima u donjem dijelu leđa ili skokovima pritiska. Ne morate da budete "čelični" 24 sata dnevno. Kičmi je potrebna rasterećenost, ne dodatni tegovi.

DJEVICA

Posao

Venera u vašem petom polju do 17. januara pretvara vas iz štediše u velikodušnu muzu. Imaćete želju da trošite novac na zadovoljstva, kreativnost i poklone za djecu ili partnera, a zvijezde vam daju zeleno svjetlo. Ovo je jedan od najpovoljnijih perioda za kupovinu lutrijskog listića ili umjereni rizik u ulaganjima. Mlad Mjesec 18. januara savršen je trenutak da hobi pretvorite u izvor prihoda. Vrijeme je da vaši talenti počnu da donose i konkretan novac, ne samo zadovoljstvo.

Ljubav

Januar 2026. je vaš lični mjesec ljubavi, dok Venera do 17. januara pleše s Jarcem u vašem polju zadovoljstava. Šanse da upoznate osobu koja ispunjava vaš dugačak spisak kriterijuma nikada nisu bile veće, naročito ako prestanete da analizirate svaki njegov pokret pod mikroskopom. Djevice u stabilnim vezama ulaze u period potpune harmonije. Mlad Mjesec 18. januara idealan je za početak nove etape, bilo da je to planiranje djeteta ili odluka da zajedno uzmete kućnog ljubimca.

Zdravlje

Vaše zdravlje u velikoj mjeri zavisi od discipline i dnevne rutine, a svaki poremećaj rasporeda može da vas izbaci iz ravnoteže. Obratite posebnu pažnju na kožu. Suv vazduh i mraz mogu dodatno da je isuše, pa hidratacija treba da postane prioritet.

Kliknite na strelicu da pročitate ostatak teksta...