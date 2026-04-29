Ljubavni horoskop za maj 2026: Zvijezde ispunjavaju želje, a jednom znaku prijeti ljubavni trougao

Mjesečni ljubavni horoskop za maj 2026. godine otkriva šta Venera donosi svakom horoskopskom znaku na polju emocija, veza i novih poznanstava.

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

OVAN

Ljubavni horoskop za maj 2026. godine kaže da ćete posebno privlačiti pažnju. Ako ste slobodni, oslonite se na komunikaciju, bez obzira na rezultat. Naravno, bolje je da se ne dopisujete samo, najbolje je da se viđate uživo. I ako se vaše dopisivanje na društvenim mrežama odužilo, napravite odlučan korak i pozovite osobu na sastanak. Ako ste u vezi, u drugoj polovini mjeseca može da počne neka vrsta "računice" ili rasprave - ko kome čini više dobra. Pazite da ne dođe do stvarnog svođenja bilansa. Bolje je da sve okrenete na šalu, dok vaš umor i razdražljivost ne dostignu vrhunac i ne naruše odnos.

BIK

Vaš glavni adut ovog mjeseca može da postane flert. Lako ćete se oduševljavati idejama i novim tipovima ljudi, a u pravom trenutku poželjećete ne samo igru, već i dubinu. Ako ste slobodni, postoji vjerovatnoća da će vas sam proces natjerati da se u potpunosti promijenite - da se bolje oblačite, ljepše izgledate, pazite na držanje i manire. Možda ćete se i sami sebi toliko dopasti da ćete pomisliti da takvo blago ne smije da se krije od svijeta. Sijajte i privlačite pažnju okoline. Ako ste u vezi, rutina može da vas uvuče u vrtlog do mjere da nećete imati vremena ni da porazgovarate s partnerom. Držite se!

BLIZANCI

Maj 2026. u vašem ličnom životu može da vam liči na seriju - zapetljano, nejasno i sa naznakama drame. Ipak, događaji prve polovine mjeseca pomoći će vam da bolje shvatite šta se zapravo dešava u vama i šta zaista želite. Ako ste slobodni, vrijeme je da prestanete da čekate i da organizujete "kasting" sami. Pokušajte ovoga puta da ne birate po ljepoti ili statusu, već po unutrašnjem osjećaju. Vaša intuicija će vam šapnuti! Ako ste u vezi, vaš partner će vam dati sitan povod za ljubomoru. Uvijek možete da prećutite, uzmete vrijeme za razmišljanje ili da otputujete na nekoliko dana i odmorite.

RAK

Moguće je da će vas konačno ubijediti da je "brak jednom i zauvijek" ili da će vas "sudbina sama naći". Ako ste slobodni, pokažite inicijativu. Da, nije sigurno da će odmah nešto uspjeti. Probajte još jednom. A zatim još jednom. U jednom trenutku novo poznanstvo sigurno će se pokazati kao divno, kada je potpuno prirodno da tokom prve šoljice kafe neko od vas započne rečenicu, a drugi je, osmjehujući se, završi. Ako ste u vezi, vaše najromantičnije putovanje u maju 2026. može da bude ruta spavaća soba - kuhinja - kauč. I dobro je ako ćete oboje biti zadovoljni time. A ako ne, ne pravite skandale. Djelujte taktično i pametno.

LAV

Ljubavni horoskop u maju 2026. godine vas savjetuje da se odnosite prema ličnom životu kao prema avanturi. Ako bude zanimljivo vama sa samima sobom, i drugima će postati zanimljivo da otkriju šta se to krije u vama. Ako ste slobodni, "obični" ljudi mogu da prestanu da vas interesuju, a vama će biti do neke hrabre osobe koja prelazi okean u čamcu. Potražite i takve, možda će vam se posrećiti. Ako ste u vezi, vaš odnos može da pređe na viši nivo. Fokusirajte se jedno na drugo. Dijelite ne samo prijatne emocije, već i strahove i brige. Vaša međusobna podrška i razumijevanje postaće glavni aduti veze. Uvedite nekoliko novih zajedničkih rituala u svoju svakodnevicu.

DJEVICA

U maju 2026. ćete u potpunosti osjetiti da se srcu ne može zapovijedati. Ne plašite se, sve su to nova iskustva i neočekivane emocije. Ako ste slobodni, mogu da se pojave situacije u kojima ćete usred običnih dana morati da pokažete čvrst karakter i da postavite lične granice. Nova poznanstva mogu da budu nametljiva. Budite oprezni i sa nostalgijom, tjerajte od sebe misli da je "ranije bilo bolje" i da se "svijetli trenuci nikada neće ponoviti". Ako ste u vezi, može da se ispostavi da vaš partner negdje "odplovljava". Čudna interesovanja, neobični obrti u razgovorima i nedostatak logike. Pokušajte da prihvatite osobu i takvu, a ako to šteti i vama i njoj, ne odlažite ozbiljan razgovor.

VAGA

Ljubavni horoskop za maj 2026. godine vas upozorava da, kako god da se ovog mjeseca bude odvijao vaš lični život, bolje je da informacije o tome ne dijelite ni sa kim. Ili će vam zavidjeti ili će vas zasipati okeanom nepotrebnih savjeta. Ako ste slobodni, vrijeme je da malo "prigušite svjetlo" i djelujete suptilnije. Otvoren flert ili direktna poznanstva teško da će dovesti do nečeg konkretnog. Obratite pažnju na ljude iz vašeg kruga interesovanja. Postoji vjerovatnoća da vaši "samo poznanici" jedva čekaju signal od vas. Ako ste u vezi, može vam prijati malo više mira ili čak potreba za izvjesnom samoćom. Ako je vaš partner emotivno osjetljiv, može da posumnja da nešto nije u redu. Pronađite prave riječi da umirite svoju polovinu.

ŠKORPIJA

U prvoj polovini maja 2026. ni sami nećete do kraja shvatati šta tačno očekujete od ličnog života. Poslije dva koraka naprijed, poželjećete da iskoračite nazad, a onda da mašete rukom i "ukrcate se na brod" u nepoznatom pravcu. Ako ste slobodni, dopustite sebi da se malo "provjetrite" i nemojte da tražite odmah ozbiljnu vezu. Ako vam se prohtije da se nekom nasmiješite, učinite to! Ako poželite da flertujete, odlično. Budite svoji i ne brinite previše kako će to drugi doživjeti. Ako ste u vezi, mogu da se pojave poteškoće u komunikaciji. Može da se javi osjećaj da govorite različitim jezicima. Jedno od vas iznosi činjenice, drugo samo ono što bi željelo da bude. Pokušajte da budete jednostavniji i sve će se postepeno srediti. Uvijek postoji i opcija da zaćutite i odete zajedno u bioskop.

STRIJELAC

Bolje da smanjite tempo ovog mjeseca i da ne diktirate zvijezdama svoje uslove. Povjerite se svojoj intuiciji i pustite da se događaji odvijaju svojim tokom. Ako ste slobodni, mogu da počnu da vas privlače likovi nalik "lošim momcima/djevojkama" iz filmova. Sami procijenite koliko ste spremni da se u sve to upustite, ali rizikujete svoje samopoštovanje. U drugoj polovini mjeseca imajte na umu da, ako vam je važno buduće vrijeme, bolje je da ga provodite sami nego sa bilo kim. Ako ste u vezi, možete da poželite od odnosa nešto novo i neobično. Ipak, da li ćete se usuditi da to izgovorite i preduzmete korake? Biće potrebno dosta hrabrosti da "zaljuljate" čamac koji zasad mirno pluta.

JARAC

U maju 2026. vas očekuju nova mala otkrovenja u duhu "gdje je ljubav, tu je i moj dom". Zvuči lijepo, ali gdje naći tu ljubav? Posebno ako ste sve vrijeme zauzeti poslom. U parkovima ne šetate, u pozorišta ne idete, od sajtova za upoznavanje ste davno odustali. Zato se potrudite da ne propuštate slobodne trenutke. Budite u centru zbivanja, prihvatite sva pozvana druženja i ljubav će sama naći vas. Ako ste u vezi, pripremite se na češće sukobe. Htjeli ili ne, oni će stalno izbijati, a po vašim dijalozima mogao bi da se napiše priručnik "Kako se ne treba svađati u vezi". Teško da će vam se dopasti takav scenario, pa je bolje da unaprijed skuvate umirujući čaj i brinete jedno o drugom još pažljivije.

VODOLIJA

U ličnom životu moguć je scenario ljubavnog trougla. To će sve zakomplikovati, ali istovremeno će donijeti i nove osjećaje. Diplomatija neće biti vaša jača strana ovog mjeseca. Ako ste slobodni, pazite da pored vas ne budu ljudi koji stalno samo obećavaju. Sa novim poznanicima pokušajte da pronađete zajedničke interese i na tom temelju razvijete ozbiljniji odnos. Ako ste u vezi, moći ćete da osjetite čitav spektar emocija, od sreće do žestoke ljubomore. Učite da odvajate važno u vezi i sve će se s vremenom uskladiti.

RIBE

Ljubavni horoskop u maju 2026. godine kaže da vas intuicija sigurno neće prevariti kada je riječ o ličnim odnosima i ljudima. Zapamtite da je vaša snaga u fleksibilnosti. Ako ste slobodni, oslonite se na sreću. Bavite se samo onim što vam je blisko i vrlo je vjerovatno da ćete upravo na tom polju sresti onu pravu osobu. Obratite pažnju i na one koji vam već duže vrijeme šalju nenametljive znakove pažnje. Ako ste u vezi, ali niste u braku, vrijeme je da na svoj odnos pogledate pažljivije i donesete dalju odluku. Posebno je važno da u maju gurnete sve obaveze u stranu i provodite vrijeme zajedno, po mogućnosti daleko od kuće. Organizujte sebi romantično putovanje ili bar mali odmor van grada.

(MONDO)