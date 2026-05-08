Dnevni horoskop za 8. maj 2026: Rakovi rješavaju ono što su dugo odlagali, Ribama neko budi emocije

Dnevni horoskop za 8. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Danas vas posao vodi ka odluci koju više ne možete da odlažete – situacija se konačno razrešava u vašu korist. Ljubav: Dolazi potreba za iskrenim razgovorom, bez izbjegavanja tema koje vas muče. Kada je u pitanju zdravlje, napetost se skuplja u vama, pa vam prija fizička aktivnost ili kratko povlačenje iz gužve.

Bik

Na poslu stabilizuje, ali vas očekuje razgovor o finansijama ili troškovima. U ljubavi vam prija mir, ali partner traži više inicijative s vaše strane. Što se tiče zdravlja, obratite pažnju na ishranu i izbjegavajte pretjerivanje.

Blizanci

U poslu ulazite u dinamičan dan u kojem komunikacija igra ključnu ulogu i donosi vam prednost. U ljubavi se otvara prostor za flert ili zanimljiv kontakt, ali vi postavljate granice. Na polju zdravlja moguća je mentalna iscrpljenost, pa usporite tempo.

Rak

Fokus u poslu je na obavezama koje ste ranije odlagali – sada ih uspješno završavate. U ljubavi raste potreba za bliskošću i sigurnošću, pa vam prija iskrenost. Kada je zdravlje u pitanju, najbolje ćete se osjećati uz odmor i mir.

Lav

Na poslu dobijate potvrdu da ste na dobrom putu i da se vaš trud isplati. Kada je ljubav u pitanju, vi ste u centru pažnje i privlačite poglede gde god se pojavite. Na polju zdravlja imate dobru energiju, ali nemojte je trošiti bez mjere.

Djevica

Dan je povoljan za posao koji zahteva preciznost, analizu i sređivanje detalja. U ljubavi vas mogu nervirati sitnice koje inače ne primjećujete. Kada je zdravlje u pitanju, moguć je osjetljiv stomak ili varenje.

Vaga

U poslu se otvara nova prilika kroz kontakt, razgovor ili preporuku. Na ljubavnom planu vas može iznenaditi novo poznanstvo koje brzo budi interesovanje. Na polju zdravlja važno je da pronađete balans između odmora i obaveza.

Škorpija

Intenzivan dan u poslu donosi brze odluke i situacije koje ne trpe odlaganje. Ljubav: Strasti su pojačane, ali izbjegavajte impulsivne reakcije. Kada je zdravlje u pitanju, stres može uticati na energiju.

Strijelac

U poslu razmišljate o novim pravcima, a danas dobijate znak da ste na dobrom putu. U ljubavi vam otvoren razgovor donosi rasterećenje i jasnoću. Na polju zdravlje prija vam kretanje i fizička aktivnost.

Jarac

U poslu uspešno završavate važan zadatak i osjećate veliko olakšanje. U ljubavnom odnosu partner traži više pažnje nego inače, pa je važno da budete prisutniji. Kada je zdravlje u pitanju, umor je naglašen – usporite.

Vodolija

U poslu vas vodi kreativna ideja koja može imati konkretan efekat i rezultat. Ljubav: Neočekivan kontakt budi emocije koje niste očekivali. Na polju zdravlja prijaće vam boravak na svježem vazduhu.

Ribe

U poslu se oslanjate na intuiciju koja vas vodi ka pravoj odluci. Ljubav: Može se pojaviti kontakt iz prošlosti koji budi emocije. Kada je zdravlje u pitanju, osjetljivost je pojačana pa vam prija mirniji ritam.