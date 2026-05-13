Dnevni horoskop za 13. maj 2026: Vaga upoznaje važnu osobu, nekome stiže poruka iz prošlosti

Dnevni horoskop za 13. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Horoskop za 13. maj Izvor: Neirfy/Shutterstock

Dnevni horoskop za 13. maj 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Ovan

Posao: Danas vam se otvara prilika koju ne treba ignorisati. Ljubav: Partner želi više pažnje i jasnije planove. Zdravlje: Više se odmarajte i ne trošite energiju na sitnice.

Bik

Posao: Finansijska situacija se popravlja, ali budite oprezni sa troškovima. Ljubav: Moguće je lijepo iznenađenje od osobe koja vam znači. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Blizanci

Posao: Vaša snalažljivost danas dolazi do izražaja i donosi prednost. Ljubav: Zanimljiv razgovor može prerasti u nešto više. Zdravlje: Moguća nervoza – pronađite način da se opustite.

Rak

Posao: Završavate obavezu koja vas je dugo opterećivala. Ljubav: Emotivno ste osjetljivi i tražite sigurnost. Zdravlje: Prijaće vam mirniji tempo.

Lav

Posao: Danas ste primijećeni i cijenjeni zbog truda koji ulažete. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Energija je dobra, ali ne pretjerujte sa obavezama.

Djevica

Posao: Uspješno rješavate problem koji je drugima zadavao muke. Ljubav: Sitnice vas lako izbacuju iz ravnoteže, ne analizirajte previše. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu.

Vaga

Posao: Novi kontakt može vam otvoriti zanimljiva vrata. Ljubav: Slobodne Vage očekuje prijatan susret. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Škorpija

Posao: Intenzivan dan pun odluka i brzih reakcija. Ljubav: Strasti su naglašene, ali pazite na ljubomoru. Zdravlje: Moguć pad energije u večernjim satima.

Strijelac

Posao: Razmišljate o promjeni i danas dobijate znak da je vrijeme za akciju. Ljubav: Iskren razgovor rješava nesporazum. Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi.

Jarac

Posao: Završavate važan posao i osjećate veliko olakšanje. Ljubav: Partner očekuje više vremena samo za vas dvoje. Zdravlje: Umor se nagomilao – usporite.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam donijeti dodatnu zaradu. Ljubav: Neočekivana poruka budi emocije. Zdravlje: Više vremena provedite na svježem vazduhu.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi ka dobrom rješenju, vjerujte sebi. Ljubav: Moguć je susret ili poruka iz prošlosti. Zdravlje: Osjetljivost je pojačana, čuvajte energiju.

