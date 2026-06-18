Dnevni horoskop za 18. jun: Bikovi moraju da pripaze na novac, Strijelčevi donose važnu odluku

Dnevni horoskop za 18. jun – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Danas ćete biti puni inicijative i lako ćete preuzeti vođstvo u važnoj situaciji. Ljubav: Partner očekuje iskren razgovor o planovima za naredni period, dok slobodne Ovnove očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja. Zdravlje: Obratite pažnju na umor i ne preskačite odmor.

Bik

Posao: Finansijske odluke zahtijevaju dodatnu pažnju, pa izbjegavajte impulsivne troškove. Ljubav: U odnosu sa partnerom važno je da pokažete više nježnosti. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom koju dugo nisu vidjeli. Zdravlje: Moguća je osjetljivost stomaka.

Blizanci

Posao: Vaša komunikativnost danas dolazi do izražaja i donosi vam korisne kontakte. Ljubav: Flert i spontani razgovori mogu prerasti u nešto ozbiljnije. Zauzeti Blizanci uživaće u opuštenoj atmosferi sa partnerom. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Rak

Posao: Pred vama je prilika da završite obaveze koje dugo odlažete i rasteretite se. Ljubav: Emocije su pojačane, a partner će cijeniti vašu iskrenost. Slobodni Rakovi mogli bi da dobiju poruku od osobe iz prošlosti. Zdravlje: Posvetite više vremena odmoru.

Lav

Posao: Vaš trud konačno dolazi do izražaja, a jedna pohvala dodatno će vam podići samopouzdanje. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite, a moguć je i zanimljiv susret. Zdravlje: Energija vam je na zavidnom nivou.

Djevica

Posao: Organizovanost vam pomaže da završite i najzahtjevnije zadatke. Ljubav: Pokušajte da ne analizirate svaku partnerovu riječ. Slobodne Djevice očekuje prijatan razgovor sa osobom koja im se već duže dopada. Zdravlje: Moguća je napetost u predijelu vrata i ramena.

Vaga

Posao: Jedan poslovni razgovor mogao bi da vam otvori vrata za novu saradnju. Ljubav: Dan je povoljan za romantiku i zajedničke planove sa partnerom. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju zanimljivu osobu na putu ili preko društvenih mreža. Zdravlje: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Škorpija

Posao: Neočekivane promjene planova zahtijevaće brzu reakciju i prilagođavanje. Ljubav: Iskren razgovor pomoći će vam da riješite dilemu koja vas već neko vrijeme opterećuje. Zdravlje: Povedite računa o nivou stresa.

Strijelac

Posao: Dobićete korisnu informaciju koja vam može pomoći da donesete važnu odluku. Ljubav: Dan je idealan za otvorene razgovore i planiranje zajedničke budućnosti. Slobodni Strijelčevi privlačiće pažnju gdje god da se pojave. Zdravlje: Prijaće vam boravak na svježem vazduhu.

Jarac

Posao: Fokusirani ste na završavanje obaveza i rješavanje administrativnih pitanja. Ljubav: Partner očekuje više pažnje i razumijevanja. Slobodni Jarčevi mogli bi da se zainteresuju za osobu iz poslovnog okruženja. Zdravlje: Moguć je pad energije u večernjim satima.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje donijeće vam prednost u odnosu na konkurenciju. Ljubav: Neočekivana poruka ili poziv mogli bi da vam poprave raspoloženje. Zauzete Vodolije trebalo bi da pronađu više vremena za partnera. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Ribe

Posao: Intuicija vam pomaže da prepoznate pravi trenutak za važan potez. Ljubav: Emotivni ste i spremni da otvoreno pokažete svoja osjećanja. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju osobu koja dijeli njihova interesovanja. Zdravlje: Osjetljivost na umor i manjak koncentracije.

(Lepa i srećna/Mondo)