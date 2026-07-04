Dnevni horoskop za 4. jul 2026: Vagi stiže sudbinski poziv, Lav kreće u flert

Dnevni horoskop za 4. jul 2026. - posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Dan vam donosi savršen izgovor da usporite ritam i ugodite sebi. Mjesec vas poziva da se sklonite od buke i obaveza i posvetite vrijeme stvarima koje vas istinski pune energijom. Provedite popodne uz dobru knjigu, omiljenu seriju ili u krugu porodice – danas je dan za resetovanje.

Bik

Danas ste pravi magnet za dobro raspoloženje i prijatne razgovore. Idealan je trenutak za kafu sa prijateljima koje niste dugo vidjeli ili za spontanu šetnju gradom. Neko iz vašeg bliskog okruženja mogao bi da vam popravi dan jednom lijepom vešću ili sitnim znakom pažnje.

Blizanci

Ove subote zaboravite na planove i satnicu i prepustite se čistoj spontanosti. Radoznalost vas vodi na neka nova mjesta, pa je odličan dan za kratak izlet ili istraživanje dijelova grada u kojima rijetko boravite. Uživajte u laganim temama i smijehu, danas vam sve ide od ruke.

Rak

Danas je sve u znaku ugađanja vašim čulima i stvaranja toplog ugođaja kod kuće. Možda ćete poželjeti da preuredite neki kutak u stanu, unesete malo cvijeća ili spremite nešto lijepo za voljene osobe. Najljepše ćete se osjećati u svom mirnom utočištu, daleko od gužve.

Lav

Zračite posebnom energijom i gdje god da se pojavite, bićete u centru pažnje. Veče vam donosi pregršt komplimenata i lijepih susreta, a slobodni Lavovi bi mogli da dožive veoma zanimljiv flert. Iskoristite veče za izlazak ili večeru, jer je zabava večeras garantovana.

Djevica

Dan vas inspiriše da se posvetite svom tijelu i duhu, pa je idealan trenutak za lagani detoks ili boravak u prirodi. Sredite misli, prošetajte i svjesno ostavite sve brige po strani. Jedan iskren razgovor sa bliskom osobom donijeće vam veliko olakšanje i mir.

Vaga

Zvijezde vam danas otvaraju vrata za druženje i obnavljanje starih kontakata. Bićete okruženi ljudima koji vas inspirišu i donose vam dobru energiju. Ako vas neko pozove na rođendan, proslavu ili običnu kafu, nikako ne odbijajte, jer vas očekuju sjajni trenuci.

Škorpija

Iako je vikend, vaša intuicija je danas izoštrena do maksimuma i donosi vam važne uvide o nekim privatnim odnosima. Provedite dan sa partnerom ili nekim ko vas savršeno razumije bez puno riječi. Veče donosi magičnu atmosferu i duboke, emotivne razgovore.

Strijelac

Danas vas pokreće želja za avanturom i širenjem vidika. Ako ste u mogućnosti, spakujte se i promijenite sredinu makar na nekoliko sati – priroda ili neki novi grad će vas potpuno preporoditi. Otvoreni ste za nove ideje i ljude, pa je dan stvoren za stvaranje lijepih uspomena.

Jarac

Dan vam donosi prijeko potreban mir i priliku da se konačno naspavate i odmorite od naporne nedjelje. Danas nemojte raditi ništa na silu i slobodno delegirajte kućne poslove drugima. Prijaće vam tišina, lagana muzika i prepuštanje sopstvenim mislima.

Vodolija

Dan je stvoren za ljubav, romantiku i lijepe partnerske odnose. Ako ste u vezi, posvetite popodne zajedničkim trenucima i sitnim znacima pažnje koji život znače. Slobodne Vodolije bi mogle preko prijatelja da upoznaju nekog ko će im momentalno privući pažnju.

Ribe

Vaša kreativnost je danas na vrhuncu, pa ćete uživati u svakom vidu umjetnosti, muzike ili hobija koji volite. Zaboravite na kućne obaveze koje mogu da sačekaju i radite isključivo ono što vas usrećuje. Uveče vas očekuje prijatno iznenađenje od strane jednog člana porodice.

(Lepa i srećna/Mondo)