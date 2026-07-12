Horoskop za 12. jul: Rak hitno mora da odmori i napuni baterije! Šta astrologija savjetuje vašem znaku?

Nedjelja donosi energiju rasta, ali i potrebu da malo usporite i osluškujete svoje tijelo i intuiciju.

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Ovan

Danas osjetno raste vaša unutrašnja energija, ali pazite da je ne potrošite na sitne rasprave. Idealno je vrijeme za fizičku aktivnost u prirodi ili rad na nekom ličnom projektu. U ljubavi, partner očekuje da pokažete malo više strpljenja.

Bik

Nedjelja vam donosi preko potreban mir i želju za hedonizmom. Posvetite dan dobroj hrani, odmoru i krugu najbližih ljudi. Ako se pojave neke finansijske misli, ostavite ih za ponedjeljak – danas samo uživajte.

Blizanci

Vaš društveni život danas cvjeta i telefon vam neće mirovati. Sjajan je trenutak za razmjenu ideja, kratak izlet ili kafu sa prijateljem kojeg dugo niste vidjeli. Slobodni Blizanci mogu dobiti veoma zanimljivu poruku.

Rak

Danas ste posebno intuitivni i emotivni, pa bi vam najviše prijalo opuštanje u kućnoj atmosferi. Iskoristite dan da napunite baterije i distancirate se od buke. Neko iz porodice će vam prenijeti lijepe vijesti.

Lav

Nalazite se u centru pažnje gdje god da se pojavite, a vaš šarm danas prosto obara s nogu. Iskoristite ovaj dan za zabavu, flert ili kreativno izražavanje. Samopouzdanje vam je na vrhuncu, pa slobodno napravite prvi korak u nečemu što odlažete.

Djevica

Uživaćete u organizaciji svog prostora ili pravljenju planova za narednu nedjelju. Ipak, nemojte pretjerivati sa analiziranjem i sitničarenjem – dozvolite sebi i malo spontanosti. Prijaće vam lagana šetnja predveče.

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Vaga

Dan je stvoren za harmoniju i ljepotu, što vi najviše i volite. Posjetite neku kulturnu manifestaciju, sredite kutak u kući ili se posvetite njezi tijela. Partner vam šalje signale da mu je potrebno više vaše pažnje.

Škorpija

Danas osjećate snažnu strast i fokus, ali se trudite da ne budete previše posesivni prema bliskim ljudima. Kanališite tu energiju u neki hobi koji vas duboko ispunjava. Uveče je moguć dubok i iskren razgovor koji će riješiti staru dilemu.

Strijelac

Vaš avanturistički duh danas traži promjenu sredine. Čak i ako ne idete na dalji put, promjena rute za šetnju ili odlazak u novi kafić donijeće vam osvježenje. Širite pozitivan optimizam na sve oko sebe.

Jarac

Iako je nedjelja, vaše misli mogu odlutati ka dugoročnim ciljevima i obavezama. Svjesno presijecite te misli i posvetite se odmoru – tijelu je potreban reset. Provedite veče uz dobru knjigu ili film.

Vodolija

Danas vam dolaze sjajne, originalne ideje, pa bi bilo dobro da ih negdje zapišete. Inspirišu vas razgovori sa ljudima koji razmišljaju drugačije od vas. Na emotivnom planu, sloboda vam je na prvom mjestu, ali ne zaboravite na tuđa osjećanja.

Ribe

Vaša mašta danas radi punom parom, što ovaj dan čini savršenim za umjetnost, muziku ili sanjarenje. Možda ćete se osjećati malo ranjivije nego inače, pa birajte društvo koje vas smiruje. Slušajte svoj unutrašnji glas, neće vas prevariti.

(Lepa i srećna/Mondo)