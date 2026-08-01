Dnevni horoskop za 1. avgust: Dan novih ideja, iskrenih razgovora i spontanih odluka

Saznajte šta zvijezde predviđaju za subotu, 1. august. Dnevni horoskop za svih 12 horoskopskih znakova donosi prognozu za ljubav, posao i raspoloženje.

Izvor: mondo/ai

Subota donosi mirniju energiju i priliku da se posvetimo sebi, porodici i ljudima koje volimo. Za mnoge znakove ovo će biti dan novih ideja, iskrenih razgovora i spontanih odluka koje mogu uljepšati vikend.

Saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš horoskopski znak.

Ovan

Subota vam donosi priliku da usporite tempo i posvetite se stvarima koje ste odgađali. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će razjasniti nedoumice. Pripazite na impulsivnu potrošnju.

Bik

Bićete raspoloženi za druženje i uživanje u malim životnim zadovoljstvima. Neko iz porodice mogao bi tražiti vaš savjet. Veče je idealno za opuštanje i dobar film.

Blizanci

Informacije koje dobijete mogle bi promijeniti planove za naredne dane. Budite otvoreni za spontani izlazak ili kratko putovanje. Ljubavni odnos dobija novu dinamiku.

Rak

Vrijeme je da više pažnje posvetite sebi. Ne osjećajte grižu savjesti ako odlučite da odmor stavite ispred obaveza. Emotivno vas očekuje prijatno iznenađenje.

Lav

Vaša energija privlači ljude, pa ćete lako biti u centru pažnje. Iskoristite dan za druženje ili kreativne aktivnosti. Slobodni Lavovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu.

Djevica

Dan je pogodan za sređivanje doma, planiranje i završavanje sitnih poslova. Nemojte previše analizirati tuđe riječi – neko nema skrivene namjere. Veče donosi osjećaj zadovoljstva.

Vaga

Pred vama je dan ispunjen lijepim susretima i razgovorima. Moguća je vijest koja će vas obradovati. Ljubavni odnosi postaju nježniji i iskreniji.

Škorpija

Intuicija će vam biti izraženija nego inače. Vjerujte svom osjećaju kada donosite odluke. Finansijska situacija ide u dobrom pravcu, ali izbjegavajte rizične kupovine.

Strijelac

Poželjećete promjenu okruženja, pa će vam prijati izlet ili boravak u prirodi. Ne odbijajte poziv za druženje – mogao bi donijeti novo poznanstvo ili zanimljivu priliku.

Jarac

Iako je vikend, misli će vam često biti usmjerene na posao. Pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora. Partner ili bliska osoba cijenit će vašu pažnju.

Vodolija

Inspiracija vam dolazi iz neočekivanog izvora. Dan je odličan za kreativne projekte, učenje ili razgovore s ljudima koji dijele vaša interesovanja. Veče donosi dobro raspoloženje.

Ribe

Emocije će biti naglašene, ali ćete ih ovog puta uspjeti pretvoriti u motivaciju. Posvetite vrijeme porodici ili prijateljima koje dugo niste vidjeli. Subota završava u mirnom i toplom tonu.