Dnevni horoskop za 26. septembar 2026: Jedan znak dobija neočekivan novac, drugom stiže važna vijest

Dnevni horoskop za 26. septembar – posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Posao: Klijent ili kolega mijenja dogovor u poslednjem trenutku, ali uspijevate da pronađete rješenje koje vam više odgovara. Ljubav: Partner bi mogao da predloži zajednički izlazak ili kraći put i baš to vam je potrebno da prekinete svakodnevnu rutinu. Slobodni Ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Zdravlje: Ne preskačite doručak, jer bi pad energije mogao da vas stigne već prije podneva.

Bik

Posao: Novac koji ste gotovo otpisali mogao bi danas da stigne ili bar dobijate potvrdu da je uplata odobrena. Ljubav: Umjesto da čekate da partner napravi prvi korak, recite šta želite i dobićete konkretniji odgovor nego što očekujete. Slobodni Bikovi mogu obnoviti dopisivanje sa osobom sa kojom su ranije izgubili kontakt. Zdravlje: Previše kafe može pojačati nervozu i nemir.

Blizanci

Posao: Stiže vam informacija koja menja plan za narednu nedelju, zato proverite mejlove i poruke pre nego što završite radni dan. Ljubav: Jedna naizgled neobavezna poruka može prerasti u mnogo ozbiljniji razgovor. Zauzeti Blizanci rešavaju nesporazum koji se već neko vreme provlači kroz odnos. Zdravlje: Glavobolja može biti znak da vam je potreban predah od telefona i računara.

Rak

Posao: Neko kome ste ranije pomogli sada može da vam uzvrati uslugu preporukom, kontaktom ili konkretnom poslovnom ponudom. Ljubav: Partner želi da zajedno napravite plan za nešto što vam je oboma važno, dok slobodni Rakovi mogu dobiti poziv koji nisu očekivali. Zdravlje: Nemojte odlagati obrok zbog obaveza, jer vam danas prija redovnija rutina.

Lav

Posao: Na sastanku ili u razgovoru sa nadređenim imate priliku da iznesete ideju koja bi mogla da vam donese veću odgovornost ili bolju poziciju. Ljubav: Ako ste u vezi, partner bi mogao da vas iznenadi gestom koji pokazuje da je pažljivo slušao šta ste govorili prethodnih dana. Slobodni Lavovi ulaze u flert koji brzo postaje zanimljiv. Zdravlje: Višak energije potrošite kroz trening, dužu šetnju ili neku drugu fizičku aktivnost.

Djevica

Posao: Rok koji vam je delovao previše kratak ipak uspijevate da ispoštujete, ali uz pomoć osobe koju niste planirali da uključite. Ljubav: Danas možete dobiti odgovor na pitanje koje vas već neko vreme muči. Slobodne Djevice privlači osoba koja se razlikuje od njihovog uobičajenog tipa. Zdravlje: Obratite pažnju na vrat i ramena ako veći dio dana provodite sjedeći.

Vaga

Posao: Jedan finansijski dogovor zahtijeva da pažljivo pročitate sitna slova pre nego što stavite potpis. Ljubav: Moguća je rasprava oko plana za vikend, ali iza nje se zapravo krije potreba da provedete više vremena zajedno. Slobodne Vage mogu dobiti kompliment od osobe od koje ga nisu očekivale. Zdravlje: Ne zanemarujte žeđ i napravite pauzu ako primetite da ste cijeli dan u pokretu.

Škorpija

Posao: Kolega vam otkriva informaciju koja može promijeniti način na koji gledate na jedan poslovni problem. Nemojte odmah reagovati, već provjerite sve činjenice. Ljubav: Danas nije dobar trenutak za testiranje partnera i traženje skrivenih značenja u svakoj poruci. Slobodne Škorpije mogu privući osobu veoma direktnim nastupom. Zdravlje: Kasna i obilna večera mogla bi da vam pokvari san.

Strijelac

Posao: Otvara vam se mogućnost za dodatni posao, ali pre prihvatanja obavezno dogovorite rokove i naknadu. Ljubav: Partner želi da čuje vaše planove za budućnost, čak i ako ih još niste potpuno razradili. Slobodni Strijelčevi mogli bi da započnu razgovor sa osobom koja živi u drugom gradu. Zdravlje: Kraća šetnja nakon obroka pomoći će vam da se razbudite i opustite.

Jarac

Posao: Dobijate zadatak koji niste planirali, ali upravo kroz njega možete pokazati znanje koje do sada nije bilo dovoljno primijećeno. Ljubav: Ne pretvarajte se da vam nije stalo ako očekujete da partner napravi prvi korak. Slobodni Jarčevi mogu se naći u društvu osobe koja ih već neko vrijeme posmatra. Zdravlje: Ako vas bole leđa, napravite nekoliko pauza i promenite položaj tokom dana.

Vodolija

Posao: Stari kontakt može vam se javiti sa prijedlogom koji ima potencijal da preraste u ozbiljniju saradnju. Ljubav: Jedan spontani izlazak može promijeniti atmosferu u vezi. Slobodne Vodolije mogu dobiti poziv za događaj na kojem će upoznati nekoga veoma zanimljivog. Zdravlje: Nemojte pokušavati da nadoknadite neispavanost dodatnom kafom.

Ribe

Posao: Završavate obavezu koju ste dugo odlagali i time oslobađate prostor za zadatak koji vam je mnogo važniji. Ljubav: Partner može pokrenuti temu zajedničkih finansija ili planova za naredni period. Slobodne Ribe bi mogle da shvate da se nekome dopadaju više nego što su mislile. Zdravlje: Osetićete se bolje ako deo dana provedete bez telefona i drugih obaveza.