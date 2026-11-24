Dnevni horoskop za 24. novembar - posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukama, jer bi vam važan detalj mogao promaći. Sačekajte da čujete sve informacije prije nego što prihvatite novu obavezu. Ljubav: Partner želi da razgovarate o nečemu što već neko vrijeme odlažete. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti duhovitošću. Zdravlje: Obratite pažnju na glavobolju i napetost.

Bik

Posao: Moguće je da ćete dobiti ponudu koja na prvi pogled ne djeluje posebno primamljivo, ali krije dobar potencijal. Ljubav: Ne dozvolite da tvrdoglavost pokvari lijep trenutak sa partnerom. Slobodni Bikovi privlače pažnju osobe iz svog okruženja. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja i boravka na svježem vazduhu.

Blizanci

Posao: Danas biste mogli da završite nešto što se dugo odlagalo. Vaša snalažljivost pomaže vam da pronađete prečicu do rješenja. Ljubav: Jedna poruka mogla bi da pokrene zanimljiv razgovor i probudi emocije za koje ste mislili da su prošlost. Zdravlje: Moguća je nervoza zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Ne preuzimajte odgovornost za tuđe greške. Važno je da jasno postavite granice i zaštitite svoj trud. Ljubav: Partner vam sprema mali znak pažnje. Slobodni Rakovi mogli bi da shvate da se nekome dopadaju mnogo više nego što su mislili. Zdravlje: Prijalo bi vam više odmora i manje brige o drugima.

Lav

Posao: Vaša ideja mogla bi da privuče pažnju osobe koja ima uticaj na vaš dalji napredak. Ne umanjujte sopstvene zasluge. Ljubav: Strasti se pojačavaju, ali pripazite da potreba za dokazivanjem ne preraste u raspravu. Slobodni Lavovi uživaju u nečijoj pažnji. Zdravlje: Više se odmarajte i ne ignorišite umor.

Djevica

Posao: Danas ćete biti posebno organizovani, a to će vam pomoći da riješite i ono što vam je prethodnih dana zadavalo glavobolju. Ljubav: Partner bi mogao da vas iznenadi predlogom koji niste očekivali. Slobodne Djevice trebalo bi da daju priliku novom poznanstvu. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i redovne obroke.

Vaga

Posao: Razgovor sa kolegom mogao bi da vam otkrije informaciju koja mijenja vaš pogled na jednu poslovnu situaciju. Ne donosite zaključke na osnovu glasina. Ljubav: Vrijeme je da prestanete da čekate da druga strana napravi prvi korak. Slobodne Vage mogle bi da dožive prijatno iznenađenje. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Škorpija

Posao: Pred vama je prilika da pokažete koliko vrijedite, ali ćete morati da izađete iz zone komfora. Ne odustajte čim naiđete na prepreku. Ljubav: Jedna iskrena rečenica može da promijeni atmosferu u vezi. Slobodne Škorpije privlači osoba koja ne otkriva lako svoje emocije. Zdravlje: Moguća je iscrpljenost zbog nagomilanog stresa.

Strijelac

Posao: Nešto što ste započeli ranije danas bi moglo da dobije potpuno drugačiji pravac. Budite otvoreni za prijedloge i nemojte se držati starog plana po svaku cijenu. Ljubav: Partner očekuje da zajedno napravite plan za naredni period. Slobodni Strijelčevi mogli bi da se zainteresuju za osobu koju upoznaju preko prijatelja. Zdravlje: Više šetnje i fizičke aktivnosti prijalo bi vam.

Jarac

Posao: Finansijska odluka zahtijeva dodatnu pažnju. Provjerite sve uslove prije nego što se obavežete na nešto što bi moglo dugoročno da vas optereti. Ljubav: Ne morate uvijek da budete jaki i da sve držite pod kontrolom. Pokažite partneru šta osjećate. Slobodni Jarčevi mogli bi da dobiju poziv koji nisu očekivali. Zdravlje: Obratite pažnju na leđa i kičmu.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja mogla bi da vam donese prednost u odnosu na druge. Ne otkrivajte sve planove dok ne budete sigurni da su spremni za realizaciju. Ljubav: Neočekivan susret mogao bi da probudi leptiriće u stomaku. Zauzete Vodolije trebalo bi da izbjegavaju rasprave oko nevažnih stvari. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za opuštanje.

Ribe

Posao: Danas ćete morati da se oslonite na sopstvenu procjenu, čak i ako okolina pokušava da vas ubijedi u nešto drugo. Vaša strpljivost donosi prednost. Ljubav: Emotivni razgovor mogao bi da vam pomogne da razjasnite odnos sa osobom do koje vam je stalo. Slobodne Ribe očekuje zanimljivo poznanstvo. Zdravlje: Pripazite na umor i nemojte preskakati obroke.

(Lepa i srećna/Mondo)



