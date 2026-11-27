Dnevni horoskop za 27. novembar – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Ne donosite odluke na brzinu, posebno kada je riječ o novcu ili dogovorima sa saradnicima. Pažljivo provjerite sve detalje prije nego što date konačan odgovor. Ljubav: Partner bi mogao da vam zamjeri što ste mislima stalno negdje drugdje. Slobodni Ovnovi privlače pažnju osobe koja im se već neko vrijeme dopada. Zdravlje: Moguća je nervoza zbog nagomilanih obaveza.

Bik

Posao: Pred vama je prilika da pokažete koliko ste pouzdani. Ne odbijajte zadatak koji na prvi pogled djeluje zahtjevno jer bi mogao da vam donese dugoročnu korist. Ljubav: Nešto što ste prećutali moglo bi ponovo da se pokrene. Iskrenost je najbolji način da izbjegnete nesporazum. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i ne preskačite obroke.

Blizanci

Posao: Razgovor sa osobom iz drugog poslovnog okruženja donosi zanimljivu ideju. Budite otvoreni za saradnju, ali nemojte odmah obećavati više nego što možete da ispunite. Ljubav: Slobodni Blizanci mogli bi da dožive prijatno iznenađenje kroz poruku ili poziv. Zauzeti treba da izbjegavaju rasprave oko nevažnih sitnica. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja i manje mentalnog zamora.

Rak

Posao: Danas ćete morati da se oslonite na sopstvenu procjenu, čak i ako okolina ima drugačije mišljenje. Ne dozvolite da vas tuđa nesigurnost zaustavi. Ljubav: Partneru je potrebna vaša podrška, ali i malo više razumijevanja. Slobodni Rakovi mogli bi da se zainteresuju za nekoga ko im je do sada bio samo prijatelj. Zdravlje: Prijalo bi vam da usporite tempo i posvetite se sebi.

Lav

Posao: Vaš trud konačno primjećuje neko čije mišljenje vam je važno. Moguće je da dobijete prijedlog koji otvara prostor za promjenu ili napredovanje. Ljubav: Privlačnost je naglašena, ali nemojte očekivati da druga strana uvijek napravi prvi korak. Slobodni Lavovi imaju priliku za zanimljivo poznanstvo. Zdravlje: Ne trošite energiju na stvari koje ne možete da promijenite.

Djevica

Posao: Dobar je trenutak da završite ono što ste odlagali. Organizacija i strpljenje pomoći će vam da riješite i obavezu koja vam je djelovala posebno naporno. Ljubav: Partner može da vas iznenadi gestom koji pokazuje koliko mu je stalo. Slobodne Djevice trebalo bi da daju šansu osobi koja se trudi da im se približi. Zdravlje: Moguća je napetost zbog previše razmišljanja.

Vaga

Posao: Neko bi mogao da vam ponudi saradnju ili predloži drugačiji način rada. Nemojte odbacivati novu ideju samo zato što izlazi iz okvira vaše uobičajene rutine. Ljubav: Važan razgovor može da razjasni odnos koji je u posljednje vrijeme bio neizvjestan. Zauzete Vage trebalo bi otvoreno da kažu šta im nedostaje. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i kvalitetniji san.

Škorpija

Posao: Ne ulazite u raspravu sa kolegom koji pokušava da nametne svoje mišljenje. Vaši rezultati će najbolje pokazati koliko vrijedite, zato se usmjerite na konkretne zadatke. Ljubav: Strasti su naglašene, ali i potreba da sve držite pod kontrolom. Pokušajte da partneru pružite više slobode. Zdravlje: Obratite pažnju na signale umora i nemojte se preforsirati.

Strijelac

Posao: Jedna informacija mijenja vaš pogled na situaciju i pomaže vam da napravite bolji plan. Iskoristite dan za razgovore, pregovore i nove ideje. Ljubav: Slobodni Strijelčevi mogli bi da upoznaju osobu koja dijeli njihova interesovanja. Zauzeti bi trebalo da isplaniraju zajedničko vrijeme bez ometanja. Zdravlje: Boravak na otvorenom pomoći će vam da se oslobodite napetosti.

Jarac

Posao: Ne preuzimajte tuđe obaveze samo zato što želite da sve bude završeno na vrijeme. Postavite granice i usmjerite energiju na ono što je zaista važno. Ljubav: Partner očekuje da pokažete emocije, a ne samo da ih podrazumijevate. Slobodni Jarčevi mogli bi da obnove kontakt sa osobom koju dugo nisu vidjeli. Zdravlje: Moguća je ukočenost u leđima i ramenima.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja mogla bi da privuče pažnju ljudi koji odlučuju o važnim promjenama. Ne potcjenjujte svoje sposobnosti i iznesite prijedlog bez oklijevanja. Ljubav: Neočekivan susret ili poruka vraćaju osmijeh na lice. Zauzete Vodolije trebalo bi da izbjegavaju tvrdoglavost i saslušaju partnera. Zdravlje: Više pažnje posvetite odmoru i redovnom ritmu spavanja.

Ribe

Posao: Danas ćete lakše nego inače prepoznati šta vam donosi korist, a šta samo oduzima vrijeme. Dobar je trenutak da odustanete od nečega što više nema perspektivu. Ljubav: Emotivna bliskost dolazi kroz male gestove i pažnju. Slobodne Ribe mogle bi da shvate da se nekome dopadaju više nego što su mislile. Zdravlje: Prijaće vam mirnije aktivnosti i vreme provedeno u prijatnom okruženju.

(Lepa i srećna/Mondo)