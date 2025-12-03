Aerodrom Tuzla jača mrežu: Deset novih linija ka evropskim destinacijama

Wizz Air će 12. decembra 2025. godine ponovo otvoriti svoju bazu na Međunarodnom aerodromu Tuzla, uz stacioniranje potpuno novog aviona Airbus A321neo.

Izvor: Aerodrom Tuzla

Do marta 2026. godine kompanija će u Tuzli bazirati i drugi avion, čime dodatno pojačava prisutnost na tržištu Bosne i Hercegovine. Ovo proširenje donosi i najznačajniju novost za putnike – čak deset novih avio-linija prema pet evropskih zemalja.

Prve četiri rute kreću već u decembru 2025. godine, a Tuzlu će povezati sa: Kelnom, Hamburgom, Maastrichtom, Malmëom.

Dodatnih pet destinacija bit će uvedeno od marta 2026. godine, i to: Berlin, Frankfurt, Göteborg Landvetter, Larnaka na Kipru, Pariz i Bratislava.

Kako stoji na sajtu tuzlanskog aerodroma, uvođenjem ovih linija Wizz Air značajno povećava dostupnost i povezanost Tuzle s ključnim evropskim ekonomskim i turističkim centrima, dok će dva bazirana A321neo aviona donijeti dodatnih 500.000 sjedišta u narednoj godini.

Kompanija navodi da će nove linije dodatno učvrstiti poziciju Wizz Aira kao najveće aviokompanije u Bosni i Hercegovini, koja sada iz zemlje nudi ukupno 17 ruta.

Iz Wizz Aira poručuju da se povratak baze u Tuzlu dešava tačno deset godina nakon njenog prvog otvaranja, te da predstavlja važnu prekretnicu u širenju poslovanja u BiH.

Međunarodni aerodrom Tuzla ističe da otvaranje baze znači nova radna mjesta, snažan podsticaj turizmu i dodatno jačanje ekonomske uloge Tuzlanskog kantona u regiji.

Karte za nove rute već su dostupne na zvaničnoj web stranici i u mobilnoj aplikaciji Wizz Aira.

Aerodrom ulazi u novu fazu rasta

Uprava Međunarodnog aerodroma Tuzla predstavila je strateške rezultate dosadašnjeg rada i jasnu viziju budućeg razvoja, uz najavu da bi broj putnika u 2026. godini mogao premašiti 800.000, što bi bio jedan od najvećih skokova u historiji aerodroma.

Prema ocjeni Uprave, iza Tuzle je period intenzivnih ulaganja koji je rezultirao znatnim unapređenjem aerodromske infrastrukture. U posljednjih godinu dana završeni su projekti koji značajno podižu nivo usluge i operativne efikasnosti:

- postavljena je pristupna rasvjeta u dužini od 900 metara,

- izgrađen je GATE III kapaciteta 360 putnika, koji istovremeno može opsluživati dva aviona tipa A320,

- završen je novi poslovni objekt – atrijum,

- pušten je u rad moderan parking sa 320 mjesta,

- unaprijeđen je vizuelni identitet aerodroma,

- projekt centralne linije nalazi se u završnoj fazi i bit će u funkciji do polovine decembra,

. okončana je kompletna EASA certifikacija, što potvrđuje usklađenost sa najvišim evropskim sigurnosnim standardima.

Veliki infrastrukturni zahvati u 2026. godini

Aerodrom Tuzla ulazi u narednu godinu s tri ključna projekta od, kako navode iz Uprave, “generacijskog značaja”. Planirani su:

- instalacija svjetala u touchdown zonama,

- ugradnja Side Row crvenih svjetala duž perimetra piste,

- proširenje Platforme 1 sa tri na sedam parking pozicija.

Ovi projekti čine preduslov za kompletiranje rasvjetnog sistema neophodnog za instalaciju ILS CAT III opreme koju će implementirati BHANSA. Radi se o tehnologiji koja znatno povećava mogućnost slijetanja u uvjetima guste magle i loše vidljivosti—jednom od najvećih izazova za tuzlanski aerodrom tokom zimskih mjeseci.

