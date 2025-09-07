Urušio se krov supermarketa u Njemačkoj, četiri osobe povrijeđene

Četiri osobe su povrijeđene, od kojih su dvije u teškom stanju, u urušavanju krova supermarketa u Lauringenu, u njemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg, saopštila je lokalna policija.

Izvor: Shutterstock

U trenutku urušavanja, u prodavnici se nalazilo 26 ljudi - kupaca i osoblja, a tačan uzrok urušavanja još nije poznat.

Prema riječima portparola policije, spasioci su pozvani u supermarket u Lauringenu, blizu grada Valdshut-Tingen na švajcarskoj granici, juče oko 17.40 časova, prenio je Tanjug.

Zgrada je nakon urušavanja krova evakuisana.

SRNA