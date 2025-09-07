logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Urušio se krov supermarketa u Njemačkoj, četiri osobe povrijeđene 1

Urušio se krov supermarketa u Njemačkoj, četiri osobe povrijeđene

Autor Dušan Volaš
1

Četiri osobe su povrijeđene, od kojih su dvije u teškom stanju, u urušavanju krova supermarketa u Lauringenu, u njemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg, saopštila je lokalna policija.

Urušio se krov supermarketa u Njemačkoj Izvor: Shutterstock

U trenutku urušavanja, u prodavnici se nalazilo 26 ljudi - kupaca i osoblja, a tačan uzrok urušavanja još nije poznat.

Prema riječima portparola policije, spasioci su pozvani u supermarket u Lauringenu, blizu grada Valdshut-Tingen na švajcarskoj granici, juče oko 17.40 časova, prenio je Tanjug.

Zgrada je nakon urušavanja krova evakuisana.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Boris

Sada će 6 mjeseci protesti blokadera foteljasa

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ