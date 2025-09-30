Influenser poginuo tokom prenosa uživo: Fanovi gledali kako pada njegov žirokopter

Kineski influenser Tang Feiđi (55) tragično je izgubio život kada je izgubio kontrolu nad svojim žirokopterom, koji se zapalio odmah nakon polijetanja, dok su stotine njegovih pratilaca gledale prenos uživo.

Izvor: Printscreen/Instagram

Kineski influenser Tang Feiđi preminuo je u 55. godini nakon što je izgubio kontrolu nad svojim žirokopterom i srušio se, a njegovi pratioci su u prenosu uživo svjedočili tragediji.

Žirokopter se zapalio ubrzo nakon polijetanja. Prenos uživo pratile su stotine ljudi, prema kineskom veb-sajtu Kover njuz. Feidži nije nosio kacigu niti padobran u trenutku nesreće.

Proglašen je mrtvim na licu mjesta. Nakon njegove smrti, njegovi profili na društvenim mrežama gdje su ga pratile stotine hiljada ljudi su zaključani.

Prije pogibije, influenser je rekao svojim pratiocima da je platio oko 49.000 dolara za žirokopter, objavila je državna novinska agencija Kineska novinska služba (CNS).

Nakon samo šest sati pripreme, Feiđi je navodno rekao fanovima da se osjeća dovoljno spremno. Tvrdio je da mu nije potrebna pilotska dozvola. Feiđi je prethodno imao nekoliko tehničkih problema sa avionom, što je izazvalo dva pada.