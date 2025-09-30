logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Influenser poginuo tokom prenosa uživo: Fanovi gledali kako pada njegov žirokopter

Influenser poginuo tokom prenosa uživo: Fanovi gledali kako pada njegov žirokopter

Autor Uroš Matejić
0

Kineski influenser Tang Feiđi (55) tragično je izgubio život kada je izgubio kontrolu nad svojim žirokopterom, koji se zapalio odmah nakon polijetanja, dok su stotine njegovih pratilaca gledale prenos uživo.

Kineski influenser Tang Feiđi poginuo u padu žirokoptera Izvor: Printscreen/Instagram

Kineski influenser Tang Feiđi preminuo je u 55. godini nakon što je izgubio kontrolu nad svojim žirokopterom i srušio se, a njegovi pratioci su u prenosu uživo svjedočili tragediji.

Žirokopter se zapalio ubrzo nakon polijetanja. Prenos uživo pratile su stotine ljudi, prema kineskom veb-sajtu Kover njuz. Feidži nije nosio kacigu niti padobran u trenutku nesreće.

Proglašen je mrtvim na licu mjesta. Nakon njegove smrti, njegovi profili na društvenim mrežama gdje su ga pratile stotine hiljada ljudi su zaključani.

Prije pogibije, influenser je rekao svojim pratiocima da je platio oko 49.000 dolara za žirokopter, objavila je državna novinska agencija Kineska novinska služba (CNS).

Nakon samo šest sati pripreme, Feiđi je navodno rekao fanovima da se osjeća dovoljno spremno. Tvrdio je da mu nije potrebna pilotska dozvola. Feiđi je prethodno imao nekoliko tehničkih problema sa avionom, što je izazvalo dva pada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

influenseri

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ