Ukrajina predstavila "raketu sačmaricu": Novo ubojito oružje u borbi protiv ruskih dronova

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Ukrajina koristi novu mini-raketu koja funkcioniše kao sačmarica, za borbu protiv ruskih samoubilačkih dronova. Raketa ispaljuje hiljade čeličnih kuglica i ima domet do 3 km, a potražnja iz Kijeva premašuje proizvodne kapacitete.

Ukrajina predstavila mini raketu sačmaricu Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ukrajina u borbi protiv ruskih samoubilačkih dronova tipa Shahed koristi novo oružje, kompaktnu mini-raketu evropskog proizvođača Thales, koja funkcioniše po principu sačmarice, piše Business Insider.

Kako funkcioniše raketa? Kao sačmarica

Prema navodima proizvođača, nova bojeva glava FZ123 razvijena je za kompaktnu raketu kalibra 70 mm. Ispunjena je hiljadama sitnih čeličnih kuglica koje se, pri eksploziji gotovo jednog kilograma teškog punjenja, raspršuju u svim pravcima. Radijus dejstva pri eksploziji dostiže do 25 metara u prečniku, što je dovoljno za uništavanje drona. Pošto raketa djeluje poput sačmarice, te kuglice mogu pogađati dronove i sa veće udaljenosti. Maksimalni domet rakete sa ovom bojevom glavom je do 3 kilometra.

Velika potražnja iz Kijeva

Tomas Koline, direktor odeljenja za vozila i taktičke sisteme u kompaniji Thales Belgium, potvrdio je da se novi sistem već koristi u Ukrajini. Naglasio je da potražnja iz Kijeva sada premašuje proizvodne kapacitete kompanije.

"Ako traže više, to znači da su zadovoljni njom. To je dobro", rekao je Koline, ali je odbio da otkrije detalje o obimu isporuka.

Cjenovno efikasnije rješenje

Predstavnik Thalesa nije otkrio tačnu cijenu protivvazdušnih mini-raketa isporučenih Ukrajini. Ipak, napomenuo je da su skuplje od ukrajinskih dronova presretača koji se koriste za uištavanje Shaheda, ali znatno jeftinije od standardnih protivvazdušnih raketa koje koriste zapadne vojske.

Iz Thalesa su pojasnili da čak i najskuplji laserski navođeni modeli njihovih mini-raketa obično koštaju oko jedne petine cijene konvencionalne rakete. Za poređenje, Business Insider navodi da najjeftinije protivvazdušne rakete AIM-7 Sparrow, koje se mogu lansirati sa borbenih aviona F-16, koštaju oko 125.000 dolara po komadu.

Ranije je zamjenik šefa Kancelarije predsednika, Pavlo Palisa, izjavio da Ukrajina već poseduje dronove presretače sposobne da suzbijaju ruske Shahede na mlazni pogon.

(MONDO) 

Tagovi

raketa Ukrajina

