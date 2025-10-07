logo
London na ivici: Da li britanska metropola postaje grad bez djece?

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

London bi mogao postati "grad bez djece" jer rastući troškovi, loši stambeni uslovi i zatvaranje škola tjeraju porodice da ga napuste, piše "Dejli mejl".

Porodice napuštaju London zbog loših uslova života Izvor: Shutterstock

Pozivajući se na prosvjetne radnike list je naveo da opada broj učenika, da se škole zatvaraju, a porodice iseljavaju zbog rastućih troškova prevoza i stanovanja.

Potpredsjednik Nacionalnog udruženja direktora škola Dejv Vuds rekao je da postoji više okolnosti koji utiču na pad broja učenika.

"Imate visoke cijene stanovanja, visoke cijene prevoza, krizu troškova života", istakao je Vuds.

Prema njegovim riječima, brojne porodice sele se iz Londona i drugih gradova kako bi dobile više prostora za život po istoj cijeni.

On je dodao da je stalni silazni trend počeo i prije Bregzita i da su mnoge porodice koje su se preselile u Veliku Britaniju iz istočne Evrope trajno napustile zemlju tokom pandemije kovida.

Džejms Bouen, pomoćnik generalnog sekretara Nacionalnog udruženja direktora škola, rekao je za da je u mnogim dijelovima zemlje došlo do smanjenja potražnje za mjestima u osnovnim školama usred pada stope nataliteta posljednjih godina.

"Ovo je još izraženije u pojedinim dijelovima Londona, gdje su viši troškovi života, uključujući troškove stanovanja i prevoza, i porodicama je sve teže da priušte život u nekim naseljima", rekao je Bouen.

Napomenuo je i da nedostaje pristupačnih, kvalitetnih stanova koje imaju prostor za porodice i za djecu da se igraju. 

(Srna)

Tagovi

London djeca život

