Zbog loših uslova rada i plata: Hiljade zaposlenih u londonskom metrou započelo štrajk

Hiljade zaposlenih u londonskom metrou započelo je danas niz štrajkova zbog plata i uslova rada.

Izvor: Rasid Necati Aslim / AFP / Profimedia

Sindikat željeznice, pomorstva i transporta saopštio je da će članovi, uključujući mašinovođe, signaliste i radnike na održavanju, učestvovati u protestnim šetnjama u različitim terminima do četvrtka.

Tranzitni operater "Transport za London" saopštio je da je danas došlo do remećenja sistema pružanja usluga i da se očekuje da će od ponedjeljka do četvrtka saobraćati malo ili nimalo vozova, prenosi AP.

Kompanija navodi da je ponudila zaposlenima povećanje plata od 3,4 odsto, ali sindikat i dalje insistira na smanjenju radne nedjelje sa 35 sati na 32 sata, što firma tvrdi da ne može da priušti.

Sindikat tvrdi da je broj radnika metroa, koji dnevno koriste milioni ljudi, smanjen za 2.000 od 2018. godine.

Za sada nema planova o razgovorima između sindikata i uprave, a sindikat je pozvao gradonačelnika Londona Sadika Kana da interveniše kako bi se okončao spor.

(Srna)