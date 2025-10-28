Za svega nekoliko sekundi srušene dvije kule nuklearne elektrane: Izvedene tri kontrolisane eksplozije (VIDEO)

Dvije rashladne kule bivše nuklearne elektrane, teške oko 56.000 tona betona, srušene su u kontrolisanoj eksploziji u subotu, u sklopu njemačkog plana za postepeno gašenje nuklearne energije.

Izvor: Werner Rebel/Shutterstock

Dvije rashladne kule bivše nuklearne elektrane u njemačkom bavarskom gradu Gundremingenu srušene su u kontroliranoj eksploziji.

Elektrana je gotovo šest decenija bila važan simbol grada, donoseći brojna nova radna mesta i podstičući lokalnu privredu.

Kao dio njemačkog plana postepenog ukidanja nuklearne energije i u sklopu politike energetske tranzicije, elektrane Gundremingen, Brokdorf i Gronde već su bile zatvorene u decembru 2021. godine.

Zatvaranje elektrane bilo je teško prihvatiti, ali su se ipak hiljade ljudi okupile da posmatraju uklanjanje dve kule sa gradske panorame.

Opština, koja se pripremila za veliki broj posmatrača, postavila je ograničenu zonu oko nuklearne elektrane.

Watching Germany demolish a nuclear reactor made my blood boil.

The world looks on, wondering how such a nation can act with such unbelievable stupidity and yet they keep going, full speed ahead with their absurd, indescribable ideas.

Speechless.pic.twitter.com/RVQ9cJo6cO — DYGEN (@XelonMaster)October 25, 2025

Prema navodima energetske kompanije RWE, rušenje se moglo posmatrati sa različitih vidikovaca u regionu. Neki pabovi su čak organizovali javne događaje gdje će se rušenje gledati.

Kako su kule srušene

Ukupno su izvedene tri eksplozije.

Prva je sprovedena kako bi oterala obližnje životinje i divljač. Druga je srušila prvu kulu, a treća je dovela do rušenja druge kule.

Oko 56.000 tona betona srušilo se za svega nekoliko sekundi. Nakon rušenja, demontaža elektrane će se, prema navodima lokalnih medija, nastaviti, a završetak radova se očekuje do 2040. godine.

(EUpravo zato)