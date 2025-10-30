logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pijan izazvao udes kod Kneževa i pobjegao: Vozaču iz Novog Travnika uručen prekršajni nalog

Pijan izazvao udes kod Kneževa i pobjegao: Vozaču iz Novog Travnika uručen prekršajni nalog

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Vozaču D.J. iz Novog Travnika uručen je prekršajni nalog nakon što je sinoć oko 20.20 časova učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Javorani, opština Kneževo, a potom se udaljio sa lica mjesta.

Pijan izazvao udes kod Kneževa i pobjegao Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, utvrđeno je da je D.J. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.

"Kod D.J. utvrđen je 1,21 promil alkohola u krvi", navodi se u saopštenju.

U saobraćajnoj nezgodi povrijeđen je vozač "tojote" čiji su inicijali S.P., inače iz Kneževa.

Povrijeđenom vozaču je ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja Kneževo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajka Kneževo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ