Pijan izazvao udes kod Kneževa i pobjegao: Vozaču iz Novog Travnika uručen prekršajni nalog

Vozaču D.J. iz Novog Travnika uručen je prekršajni nalog nakon što je sinoć oko 20.20 časova učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Javorani, opština Kneževo, a potom se udaljio sa lica mjesta.

Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, utvrđeno je da je D.J. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.

"Kod D.J. utvrđen je 1,21 promil alkohola u krvi", navodi se u saopštenju.

U saobraćajnoj nezgodi povrijeđen je vozač "tojote" čiji su inicijali S.P., inače iz Kneževa.

Povrijeđenom vozaču je ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja Kneževo.