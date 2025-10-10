Nakon oblačnog jutra slijedi topao i vedar dan

U cijeloj BiH danas će prije podne biti oblačno, ponegdje uz slabu kišu, a tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče i naredne noći oblačnost će se premiještati od sjevera ka jugu i istoku i donijeće ponegdje slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U istočnim i zapadnim krajevima Republike Srpske kolovozi su mokri ili vlažni, a u kotinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog magle.

Učestali su odroni na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Kotor Varoš-Teslić na prevoju Borja, Dobro Polje–Miljevina i Sarajevo-Foča, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS apeluju da se vozi oprezno i strpljivo zbog vangabaritnog tereta na graničnom prelazu Gradiška-Kuljani i prelazu Federacija BiH/Republika Srpska Stanić Rijeka-Doboj-granični prelaz Brod.

Na dionici magistralnog puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići vrši se sananacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

U Srpskoj rođeno 25 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 15 djevojčica i 10 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, potom u Prijedoru i Gradišci po tri, u Doboju i Zvorniku po dvije, te u Foči, Bijeljini i Trebinju po jedna.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina od 7.00 do 17.00 časova izvode se radovi, pa se saobraćaj odvija usporeno sa prekidima od 10 minuta, a u istom periodu na mostu na graničnom prelazu Rača jednom saobraćajnom trakom.

Na dionici magistralnog puta Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta, dionica Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na dionici magistralnog puta Srbac-Derventa.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova saobraćaj će na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale, biti obustavljen od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja terena, na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, kod deminerskog radilišta TI "Gajevi", od 8.00 do 14.50 časova dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja, a vozila će se propuštati u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/.

Zbog odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Zenica-Doboj Donja Vraca-Liješnica/, Jablanica-Blidinje /Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor /naselje Mirci/, Mostar-Čitluk /na ulazu u Čitluk/, Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.