Prognoza za danas: Toplo i sunčano, uz malu oblačnost - temperatura do 22 stepena

U BiH danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha od 15 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na jugu će poslije podne naoblačenje usloviti kišu povremeno uveče i do narednog jutra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Po kotlinama i sjevernim područjima jutros ima magle. U većini krajeva je pretežno vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se jutros odvija redovno, magla ponegdje smanjuje vidljivost, a opasnost od odrona povećana je na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa počelo je postavljanje završnog sloja asfalta zbog čega će saobraćaj narednih 50 dana biti obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Za vozila hitnih službi, vatrogasna i vozila lokalnog stanovništva neće vrijediti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića.

Saobraćaj na nadvožnjaku će biti zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Saobraćaj se od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Na putu Bileća-Trebinje, na lokalitetu Žudojevići u toku je sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova je na magistralnom putu Brčko-Bijeljina zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Režim vožnje izmijenjen je na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad zbog radova u tunelima Grabovica i Oštri vrh.

Radovi se izvode na putnim pravcima Kozarska Dubica-Prijedor, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Klašnice-Nova Topola i Derviši-Šargovac-Banjaluka /pijaca/.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva izmijenjen je režim saobraćaja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija, lokalitet, Sijeračke stijene, na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polučasovnih zastoja od 7.30 do 17.00 časova.

Zbog odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Usljed klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima otežano se vozi 50 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice.

Privremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

U FBiH se, zbog radova na sanaciji na mostu u Ostrožcu, vozi jedno trakom na magistralnom putu Konjic-Jablanica.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Zenica-Doboj /dionica Donja Vraca-Liješnica/, Jablanica-Blidinje, Jablanica-Prozor u naselju Mirci, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima sa Hrvatskom počela je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, što povremeno može usloviti duža zadržavanja na graničnim prelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.