Vrbas u Delibašinom selu iznad kote zbog ispuštanja brane: Hidrolog kaže da se voda brzo povlači

Situacija sa vodostajima je stabilna, rijeke su u koritima, a vodostaji u gornjim tokovima su u opadanju ili stagnaciji, rekao je Srni hidrolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Saša Marić.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Marić je rekao da se u naredna dva dana ne očekuju značajne padavine, eventualno ponegdje mjestimična susnježica sa kišom.

"Za sada je stanje stabilno, najveći porast vodostaja smo imali na rijekama Plivi, Vrbanji, Usori i na rijeci Sani u gornjem dijelu toka na prostoru Ribnika, Ključa i dalje prema Prijedoru", pojasnio je Marić.

On je rekao da su vodostaji rijeka trenutno u domenu viših srednjih voda i dodao da je jedina lokacija gdje je prevaziđena redovna kota odbrane u Banjaluci u Delišanimo selu nakon ušća Vrbanje u Vrbas.

"Ali i to je bilo privremenog karaktera zbog ispuštanja većih količina vode iz brane, tako da trenutno nema nijedna prevaziđena kota redovne odbrane od poplava na nekoliko lokacija gdje se to posmatra i ako bude na nekom mjestu to će biti privremenog karaktera i brzo će voda otići", rekao je Marić.

On je dodao da se narednih nekoliko dana može očekivati povećan vodostaj rijeke Save nakon oticanja vode iz njenih pritoka iz Slovenije, Hrvatske i BiH.

"Može očekivati povećan vodostaj, ali i on će biti u domenu viših voda i ništa alarmantno", istakao je Marić.

Šef banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite Dragan Babić rekao je jutros da je nivo Vrbasa u Delibašinom selu 330 centimetara i da je premašio kotu redovne odbrane od poplava, ali da nema mjesta panici jer su padavine prestale i ne očekuje se dalji rast.

On je naveo da su nadležne službe bile u pripravnosti tokom noći i da je vršen monitorin grijeka Vrbas i Vrbanja.

"Pratićemo stanje i dalje, nema mjesta panici, jer su padavine prestale i prema najavama, neće ih biti u narednim danima", rekao je Babić novinarima.

On je apelovao da građani budu mirni i dodao da neće biti izlivanja vode.