Raste vodostaj Trebižata: Premašene redovne mjere odbrane od poplava

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Rijeka Trebižat u Zapadnohercegovačkom kantonu u Federaciji BiH premašila je nivo redovne mjere odbrane od poplava, a njen vodostaj i dalje raste, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Raste vodostaj Trebižata Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Vodostaj Trebižata na mjernoj stanici Humac jutros u 7.30 bio je 295 centimetara, dok je nivo redovne mjere odbrane od poplava 280.

Na ovoj rijeci na snazi su redovne mjere odbrane od poplava.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac u Tuzlanskom kantonu u posljednja 24 časa porastao je za šest centimetara i približava se tački preliva.

Iz Federalne uprave Civilne zaštite podsjetili su na upozorenja hidrologa na porast vodotokova od danas do četvrtka, 27. novembra zbog prognoziranih obilnijih padavina na području Hercegovine i centralnih krajeva, te na očekivani porast vodostaja na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH.

S obzirom na očekivane količine padavina, lokalno i do 100 litara po metru kvadratnom, te rast temperatura i naglo topljenje snijega, moguće je izlivanje vode iz korita i pojava bujičnih i urbanih poplava.

Prognoza vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Unsko-sanskog, Livanjskog, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.

(Srna)

