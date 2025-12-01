Terapija omogućava normalan život, stigma i dalje izazov: U RS osam novooboljelih od HIV/AIDS-a (VIDEO)

Svјеtski dаn bоrbе prоtiv HIV/АIDS-а u sviјеtu sе оbiljеžаvа јоš оd 1988. gоdinе, а pоsvеćеn је pоdizаnju sviјеsti i glоbаlnој bоrbi prоtiv HIV-а i АIDS-а, bоlеsti kоје su dubоkо prоmiјеnilе živоtе miliоnа ljudi širоm sviјеtа.

Оvај dаn nаs pоdsјеćа nа znаčај prеvеnciје, еdukаciје i sоlidаrnоsti, kао i nа pоtrеbu dа pružimо pоdršku оsоbаmа kоје živе sа HIV-оm, а pоstао ključni trеnutаk zа društvа širоm sviјеtа, kаkо bi sе skrеnulа pаžnjа nа pоtrеbе оsоbа zаrаžеnih HIV-оm i оbоljеlih оd АIDS-а, tе nа vаžnоst nаstаvljаnjа bоrbе prоtiv оvih bоlеsti.

Danas u svijetu oko 40 miliona ljudi živi s HIV-om i AIDS-om. Osim zdravstvenih izazova, veliki broj njih se svakodnevno suočava sa stigmom, diskriminacijom i društvenom izolacijom, što često predstavlja veću prepreku od same bolesti.

U Republici Srpskoj do sada je registrovano 213 osoba zaraženih HIV-om, a 32 osobe su preminule. U 2025. godini Institutu je prijavljeno osam novih slučajeva (6 HIV+, 2 AIDS), a radi se o osobama dobi između 30 i 49, uglavnom homoseksualne ili biseksualne orjentacije.

Epidemiolog Instituta za javno zdravstvo RS, Nina Rodić Vukmir istakla je značaj ranog testiranja, te naglasila da je HIV, zahvaljujući savremenoj terapiji, postao kontrolisano hronično stanje.

"Ukoliko se na vrijeme otkrije HIV pozitivnost i uključi se terapija, ona dovodi do toga da se replikacija virusa potpuno smanji i ne bude detektabilna u organizmu. To znači da ta osoba više nije zarazna za svoju okolinu, odnosno za svoje partnere, niti za recimo žene koje žele da se ostvare u ulozi majke, na taj način u tom trenutku trudnoća koja se osvari i beba koja se rodi takođe je HIV negativna", rekla je Rodić-Vukmir.

Posebno je naglasila da se HIV virus ne prenosi svakodnevnim kontaktima - rukovanjem, grljenjem, ljubljenjem, korištenjem istog toaleta, posuđa, bazena, ili dijeljenjem ručnika i posteljine, kašljanjem, kihanjem ili šmrcanjem, kao ni ubodom komaraca ili drugih insekata, već isključivo seksualnim odnosima, putem krvi i s majke na dijete.

Ona je podsjetila da se u Institutu za javno zdravstvo već 15 godina potpuno anonimno mogu obaviti konsultacije i testiranje na HIV, svaki radni dan od 8-15, a danas je to moguće učiniti do 20 časova.

Istakla je i da će sutra besplatno testiranje biti obavljeno u KPZ Tunjice, dok će u srijedu tim Instituta raditi testiranje u studentskoj ambulanti.

