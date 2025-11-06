Spomenik prirode "Cvrcka" proglašen zaštićenim područjem

Vlada Republike Srpske proglasila je Spomenik prirode "Cvrcka" u opštini Kneževo zaštićenim područjem s ciljem očuvanja prirode.

Izvor: SeeSrpska/Vladimir Tadić

Upravljanje Spomenikom prirode "Cvrcka" povjerava se preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske", Šumskom gazdinstvu "Čemernica" Kneževo, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske nakon današnje sjednice.

Inicijativu za zaštitu kanjona rijeke Cvrcke pokrenulo je Planinarsko društvo "Vilenska vrela" iz Kneževa još 2020. godine.

Ovu inicijativu je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dostavilo Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, koji je izradio Studiju zaštite – stručnu osnovu za proglašenje Spomenika prirode "Cvrcka".

Osnovnu vrijednost zaštićenog područja Spomenik prirode "Cvrcka" čini istoimena rijeka dok posebnu vrijednost predstavlja vodopad Vilenska vrela na sedrenom odsjeku desne pritoke Cvrcke, sa visinom od 60 do 70 metara.

U zaštićenom području su pećine Vilenska, Kapnica, Mišarica i Kerezovača, koje su, uglavnom, manjih dimenzija i jednostavne speleomorfologije.

... Izvor: Youtube/PD Vilenska Vrela

Zaštićeno područje odlikuje prirodni predio specifičnih karakteristika i u znatnoj mjeri očuvani ekosistemi sa karakterističnom vegetacijom sa istaknutim biljnim endemima i raznovrsnom faunom.

Tokom istraživanja registrovane su 334 biljne vrste, 74 vrste dnevnih i 44 vrste noćnih leptira, te 73 vrste ptica, od kojih su mnoge rijetke i ugrožene vrste.

Ova odluka je donesena s ciljem očuvanja prirode, kao i težnje da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi.

"To podrazumijeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj mjeri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja", dodaje se u saopštenju.

Odlukom je predviđen drugi i treći stepen zaštite i s obzirom da su u obuhvatu identifikovane i parcele u privatnom vlasništvu, vodilo se računa da se tradicionalni način korištenja posjeda ne remeti, niti dovodi u pitanje egzistencija stanovništva u budućem zaštićenom području, jer su u režimu zaštite trećeg stepena, dozvoljene aktivnosti kojima se ne ograničava niti dovodi u pitanje uživanje prava privatne svojine.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Plan upravljanja Spomenikom prirode "Jama Ledana" za period od 2025. do 2035. godine, koji je opština Ribnik kao upravljač ovog zaštićenog područja dostavila na usvajanje putem Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, koje je sprovelo postupak javnog uvida i pribavilo propisana mišljenja institucija.

Planom upravljanja određuje se način sprovođenja zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, smjernice i prioriteti za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja, kao i razvojne smjernice, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

U Republici Srpskoj trenutno postoji 35 zaštićenih područja, čija ukupna površina iznosi 73.610 hektara, što predstavlja 2,99 odsto republičke teritorije, a proglašavanjem Spomenika prirode "Cvrcka" dobija se i 36. zaštićeno područje, te se površina pod zaštitom povećava na 74.168 hektara, što predstavlja 3,01 odsto teritorije Srpske.

(Srna)