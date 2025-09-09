logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Šibeniku: Ušao u crkvu i pred vjernicima obavio veliku nuždu

Skandal u Šibeniku: Ušao u crkvu i pred vjernicima obavio veliku nuždu

Autor Uroš Matejić
0

Stari policijski znanac J. B. (57) proglašen je krivim jer je u više navrata u prostorijama crkve Svetog Frane u Šibeniku obavljao veliku nuždu, a sudija mu je izrekao kaznu od 700 evra i dodatne troškove postupka.

Muškarac u Šibeniku izvršio nuždu u crkvi Izvor: Shutterstock/AsiaTravel

Zašto su se starom policijskom znancu J. B. (57) prostorije crkve Svetog Frane na Trgu Nikole Tomaša u Šibeniku činile adekvatnim mjestom za obavljanje nužde u nekoliko navrata, možemo samo da nagađamo.

Šibenski sudija za prekršaje ga je nedavno osudio i naložio mu da plati novčanu kaznu od 700 evra, za koju ima rok od 90 dana da plati, a takođe mora da plati i 26,54 evra troškova prekršajnog postupka, preneo je Jutarnji.

Prema optužnom predlogu PU šibensko-kninske, prvi incident se dogodio, na užas građana, 1. septembra prošle godine u jutarnjim satima. Ušao je u crkvu i u nekoliko navrata izvršio veliku nuždu. Zatim je, tako olakšan, izašao iz ograđenog predvorja i otišao do klupice gde je legao na očigled vjernika koji su se molili unutar crkve.

Drugi incident koji je doveo do intervencije policije dogodio se na istoj lokaciji 20. novembra prošle godine. Ali ovog puta se zaustavio blizu ulaza. Tačnije, u popodnevnim satima, otišao je do bočnog ulaza u crkvu i obavio veliku nuždu u uglu odmah pored zida, ne mareći što je, ponovo, viđen.

Stoga ga je policija na kraju prijavila zbog kršenja člana 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šibenik crkva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ