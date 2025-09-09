Skandal u Šibeniku: Ušao u crkvu i pred vjernicima obavio veliku nuždu

Stari policijski znanac J. B. (57) proglašen je krivim jer je u više navrata u prostorijama crkve Svetog Frane u Šibeniku obavljao veliku nuždu, a sudija mu je izrekao kaznu od 700 evra i dodatne troškove postupka.

Zašto su se starom policijskom znancu J. B. (57) prostorije crkve Svetog Frane na Trgu Nikole Tomaša u Šibeniku činile adekvatnim mjestom za obavljanje nužde u nekoliko navrata, možemo samo da nagađamo.

Šibenski sudija za prekršaje ga je nedavno osudio i naložio mu da plati novčanu kaznu od 700 evra, za koju ima rok od 90 dana da plati, a takođe mora da plati i 26,54 evra troškova prekršajnog postupka, preneo je Jutarnji.

Prema optužnom predlogu PU šibensko-kninske, prvi incident se dogodio, na užas građana, 1. septembra prošle godine u jutarnjim satima. Ušao je u crkvu i u nekoliko navrata izvršio veliku nuždu. Zatim je, tako olakšan, izašao iz ograđenog predvorja i otišao do klupice gde je legao na očigled vjernika koji su se molili unutar crkve.

Drugi incident koji je doveo do intervencije policije dogodio se na istoj lokaciji 20. novembra prošle godine. Ali ovog puta se zaustavio blizu ulaza. Tačnije, u popodnevnim satima, otišao je do bočnog ulaza u crkvu i obavio veliku nuždu u uglu odmah pored zida, ne mareći što je, ponovo, viđen.

Stoga ga je policija na kraju prijavila zbog kršenja člana 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

