Uhapšen muškarac zbog pokušaja da zapali manastir: Bizaran slučaj na jugu Srbije

Muškarac iz Vladičinog Hana pokušao je da zapali manastir Presvete Bogorodice u selu Mrtvica, tako što je crkvu polio benzinom i zapalio. Brzom reakcijom prisutnih spriječena je tragedija, a počinilac je ubrzo uhapšen. Oštećene su ikone i freske.

Muškarac iz Vladičinog Hana, pokušao je u subotu u podne da zapali manastir Uspenja Presvete Bogorodice u selu Mrtvica u Grdeličkoj klisuri. Prema informacijama od onih koji su se u crkvi zatekli, muškarac je unio benzin i hepo kockice, polio crkvu, a potom je zapalio.

Zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, požar je ugašen, a slučaj prijavljen policiji i tužilaštvu. Počinilac ovog nezapamćenog djela na jugu Srbije, ubrzo je uhapšen. Od vatre i dima koje je izazvao, oštećene su ikone i freske.

Osumnjičeni B.D. iz V. Hana lišen je juče slobode. Određeno mu je zadržavanje zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je u selu Mrtvica u manastiru Presvete Bogorodice 11. oktobra zapalio ikonostas i knjigu bogosluženja a zatim pružao otpor službenim licima PS Vladičin Han.

Ovo inače nije prvi napad na crkve u opštini Vladičin Han, od strane ovog čovjeka, starog oko četrdeset godina. Prije nekoliko godina, on je ušao u crkvu Svetog Nikole u selu Prekodolce i izgrebao oštrim predmetom ikone na ikonostasu ovog hrama.

Motivi njegovih djela, za sada nisu poznati.

Manastir Bogorodično uspenje u selu Mrtvica udaljen je 14 kilometara od Vladičinog Hana prema Leskovcu. Smješten je na visu jedva širem od samog manastira, koji dominira selom i okolinom.

Prema podacima Eparhije vranjske, temelji manastira postavljeni su krajem V ili početkom VI veka, a unutrašnjost hrama je oslikana u vizantijskom stilu.

Prema predanju, temelji ove svetinje postavljeni su još u kasnom ranohrišćanskom periodu, što ga čini jednim od najstarijih na ovim prostorima. Njegov sadašnji izgled je rezultat viševekovnih nadogradnji i obnova.

Zidno slikarstvo svedoči o njegovoj dugoj istoriji. U priprati su sačuvane freske iz 17. veka, dok su zidne slike u naosu i oltaru nastale u 19. veku. U manastiru se nalazi i bogat ikonostas sa 25 ikona.

