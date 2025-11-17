Dječak iz Crne Gore preminuo tri dana nakon što je dobio boginje, pedijatar procijenio da mu ne treba hospitalizacija

Dežurni pedijatar iz Bara je procijenio da dječaka te noći ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati.

Devetogodišnji dječak iz Bara iznenada je preminuo. Kako prenosi Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Pomenutom portalu je potvrđeno da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između petka i subote.

Međutim, dežurni pedijatar je procijenio da te noći pacijenta ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati. U subotu ujutru dječak je preminuo.

Do posljednjih nekoliko dana, kada je dobio boginje, dječak nije imao zdravstvene probleme. Velika žalost, tuga, bol zbog iznenadne smrti dečaka, koja otvara pitanje - šta je uzrok prerane smrti djeteta.

Nalaz obdukcije trebalo bi da pokaže uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka.

