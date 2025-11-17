logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dječak iz Crne Gore preminuo tri dana nakon što je dobio boginje, pedijatar procijenio da mu ne treba hospitalizacija

Dječak iz Crne Gore preminuo tri dana nakon što je dobio boginje, pedijatar procijenio da mu ne treba hospitalizacija

Autor Dušan Volaš
0

Dežurni pedijatar iz Bara je procijenio da dječaka te noći ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati.

Devetogodišnji dečak u Baru iznanada preminuo Izvor: Shutterstock/Yana Bo

Devetogodišnji dječak iz Bara iznenada je preminuo. Kako prenosi Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Pomenutom portalu je potvrđeno da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između petka i subote.

Međutim, dežurni pedijatar je procijenio da te noći pacijenta ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati. U subotu ujutru dječak je preminuo.

Do posljednjih nekoliko dana, kada je dobio boginje, dječak nije imao zdravstvene probleme. Velika žalost, tuga, bol zbog iznenadne smrti dečaka, koja otvara pitanje - šta je uzrok prerane smrti djeteta.

Nalaz obdukcije trebalo bi da pokaže uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka.

(Primorski portal/MONDO)  

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ