Toyota Sladaboni u novom ruhu: Svečano otvaranje proširenog salona i novog skladišta

Večeras je upriličeno svečano otvaranje renoviranog Toyota Sladaboni salona u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U prisustvu zvanica, vjernih klijenata i partnera, večeras je u Banjaluci svečano obilježeno proširenje i renoviranje prodajno-servisnog centra Toyota Sladaboni. Događaj je bio prilika za osvrt na rekordnu prodajnu godinu, ali i predstavljanje investicija u infrastrukturu i održivo poslovanje.

Kompanija Sladaboni, koja već četvrt vijeka gradi povjerenje na tržištu, u proteklih godinu dana realizovala je značajne projekte. Vanja Markočević, prodajni savjetnik u Toyoti i predstavnica firme Sladaboni, istakla je da temelj uspjeha leži u dugogodišnjoj saradnji sa klijentima.

"Napravili smo natkriveni parking za naša rabljena vozila i teretni program. Pored toga, proširili smo salonski dio, zajedno sa prostorom za predaju vozila i napravili skladište sa preko 1.000 kvadratnih metara. Ovo govori o ozbiljnom ulaganju i kontinuiranom razvoju firme Sladaboni, što za naše klijente donosi prednosti poput povećanog broja vozila u samom salonu", naglasila je Markočević, dodajući da je Corolla Sedan i dalje najprodavaniji model zbog svog kvaliteta i pristupačnosti.

Direktor firme Sladaboni, Slavko Jotanović, fokusirao se na tehnološku modernizaciju samog objekta i prilagođavanje novim tržišnim trendovima.

"Upriličili smo ovo povodom otvaranja, odnosno renoviranja salona i dodatnih stvari koje smo uradili za Toyotu vezano za solarnu energiju i grijanje na vodene pumpe. Za naše kupce koji su nam već 25 godina vjerni, obezbijedili smo bolje uslove i skladište za 50-60 vozila koja će biti zaštićena od vanjskih faktora", izjavio je Jotanović. On je dodao da potražnja za električnim vozilima raste sa padom cijena, što otvara novo poglavlje u poslovanju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poseban pečat večeri dao je Josuke Arai, direktor Toyota Adria, koji je objasnio simboliku iza imena banjalučkog partnera, što je oduševilo prisutne.

"Kada sam prvi put čuo ime Sladaboni, pomislio sam kako lijepa riječ. Sla za Slavka, Da za Dacu, Bo za Božanu i Ni za Ninu. Cijela porodica u jednoj riječi, jedan cilj, jedan pravac. Za mene oni predstavljaju filozofiju koju dijelimo – napredak korak po korak", poručio je Arai.

Najavljeno je da će ljubitelji brenda sredinom aprila imati priliku da se detaljnije upoznaju sa novim modelima RAV4 i potpuno električnim C-HR+. Dodajmo kako je kompanija Sladaboni devet puta osvojila nagradu “Ichiban” koju Toyota Motor Europe svake godine dodjeljuje najboljima među svojima ovlaštenim trgovcima.