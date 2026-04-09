Direktor Volva najavljuje niže cijene automobila u Evropi: "Kupci bi mogli da budu zadovoljni"

Kako će se kineski model preliti na Evropu?

Kina je svojevrsno bojno polje gdje se sudara više od 150 proizvođača automobila, što rezultira žestokim ratom cijenama, odnosno velikim popustima prilikom prodaje automobila i neizvijesnošću na tržištu. Kako piše HAK Revija, pitanje je ko će preživeti ovaj haos i ko može duže da izdrži bez ozbiljne zarade.

Međutim, ako poslušamo generalnog direktora Volva, isti trend bi se mogao proširiti na evropski kontinent i tržište.

"Da, vjerovatno možete računati na to. Jer postoji veća ponuda nego potražnja. Ovde u Evropi postoji velika mogućnost da ćemo vidjeti mnogo novih Kineza", kaže generalni direktor Volvo automobila Hokan Samuelson.

On napominje da će kompanije možda morati da snize cijene i u Evropi.

"Ali to možete kombinovati i sa smanjenjem troškova", dodao je.

Neizvjesnost u evropskoj automobilskoj industriji

Žestoka kineska konkurencija u Evropi mogla bi da pokrene isti trend kao u Kini. U početku, kupci bi mogli biti zadovoljni, ali bi to moglo rezultirati i neizvjesnošću u evropskoj automobilskoj industriji, koja ionako trenutno nije u najboljem stanju.

Hoće li evropski proizvođači poput Folksvagena, Renoa, Pežoa, Fijata, Škode..., ali i Tojote, Hjunde i Kije biti uvučeni u rat cenama? Vrijeme će pokazati, jedino je sigurno da će poslije BYD-a, MG-a, Lepamotora..., rasti i broj kineskih proizvođača na evropskom tržištu.

Kineski automobili prodiru

Inače, prema konsultantima iz firme koja se bavi uslugama revizije, poreza, konsultacija i strategije EY-a, r aspodela moći u globalnoj trgovini automobila se uveliko pomjera. Uvoz kineskih vozila i dijelova u Evropsku uniju prvi put je premašio izvoz u suprotnom smjeru, naveli su krajem marta ove godine.

Evropski izvoz u Kinu pao je 2025. za 34 odsto, na 16 milijardi evra. Inače, izvoz je od 2020. pao za više od pola. Istovremeno, uvoz iz Kine je prošle godine skočio za osam odsto, na 22 milijarde evra.

Time se evropski trgovinski suficit u trgovini automobilima za nekoliko godina pretvorio u deficit.

Sličan trend primjetan je i u bilateralnoj trgovini automobila između Njemačke i Kine. Doduše, kineski automobili su prošle godine još bili tek na šestom mestu po vrijednosti uvoza.

Međutim, njemački izvoz je od vrhunca 2022. pao sa oko 30 milijardi na svega 13,6 prošle godine, dok je uvoz kineskih automobila porastao za dvije trećine, na 7,4 milijardi.

Ekspert EY Konstantin Gal je rekao da se kineski proizvođači, na primjer, u Njemačkoj suočavaju sa oštrom konkurencijom domaćih brendova koji za sada uspješno brane svoj dio tržišta.

Na drugim evropskim tržištima, ipak, kineski modeli su prodrli značajno dalje.

(EUpravo zato)