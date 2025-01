Mali stan sa dvije spavaće sobe: Kako u 35 kvadrata stanu veliki kreveti, dnevna soba i kompletna kuhinja

Mali stan od 35 kvadrata sa dvije spavaće sobe

Izvor: Youtube / Never Too Small

Na samo 35 kvadrata, ovaj stan na italijanskoj rivijeri prava je inspiracija za život u malom prostoru. Iako djeluje minimalistički, u njemu su uspjeli da smjeste dva velika kreveta, dnevni boravak koji se lako pretvara u dodatni prostor za spavanje i dovoljno prostora za odlaganje – sve to bez kompromisa kada je estetika u pitanju.

Inspiracija za uređenje? Brodska kabina. Ovaj pristup omogućio je maksimalno iskorišćenje prostora, u kojem nemate osjećaj da je stan pretrpan. Sve je promišljeno i funkcionalno, od modularnog namještaja do skrivenih skladišnih rješenja koja otvaraju mogućnost za svakodnevni život u savršenoj harmoniji s okruženjem.

Arhitekta iza ovog projekta Luka Skardula osvojio je simpatije i struke i ljubitelja malih prostora. Njegova filozofija? "Mali prostori imaju kompleksnost koju treba razumjeti sa stanovišta potreba klijenta." Upravo to osigurava konceptualni integritet i pažnju prema detaljima koja je očigledna u svakom kutku ovog stana.

Izvor: Youtube / Never Too Small

"Napokon, mali prostor koji je pretvoren u funkcionalan dom – smiren, ali ne sterilan," komentariše jedan zadivljeni fan. "Stan ima stvarni skladišni potencijal i svakodnevnu funkcionalnost, a sve to bez ugrožavanja lijepe, suptilne estetike. I sve to u, kako izgleda, nije koštalo veliko bogatstvo."

U čemu je glavna tajna ovog prostora? Slijedeći estetiku i funkcionalnost "brodske kabine", kreveti su smješteni "na sprat", s tim što su veliki kao bračni i svaki je zatvoren tako da je privatnost ipak obezbjeđena. Koliko-toliko, naravno, jer se pitanje akustične izolacije ne može riješiti do kraja.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Rješenje za male stanove poput ovog nije samo u praktičnosti već i u osjećaju doma – i ovaj mali stan to dokazuje na najbolji mogući način. Italijanska rivijera sada ima još jedan arhitektonski biser, i to na svega 35 kvadrata. Kako je to izvedeno, pogledajte u galeriji slika.

(Lepa i srećna/Mondo)