Jednostavni trikovi za toplotu u stanu: Kako povećati osjećaj toplote i do 10°C bez paljenja grijanja

Otkrivamo praktične savjete kako da u stanu bude znatno toplije bez uključivanja grijanja, od izolacije prozora do pravilnog namještaja i kuhinjskih trikova.
Kad se spoljna temperatura spusti, a računi za energiju rastu, mnogi razmišljaju kako da u stanu povećaju toplinu bez upaljenog grijanja. Dobra vijest je da postoje praktični i jednostavni trikovi koji mogu da podignu osjećaj toplote i do 10 stepeni, bez uključivanja centralnog sistema za grijanje.
1. Pažljivo zatvorite prozore i vrata
Prvi korak je da spriječite prodor hladnog vazduha. Provjerite da li su prozori i vrata dobro zaptiveni. Čak i male promaje mogu da ohlade prostoriju, pa je upotreba izolacione trake ili sunđera oko okvira pametna investicija.
Zaptivni materijali su jeftini, jednostavni za postavljanje i mogu značajno smanjiti ulazak hladnog vazduha.
2. Termo zavjesa i teški materijali
Zamjena svijetlih zavjesa debelim termo zavjesama može zadržati više toplotne energije u sobi. Deblji tekstil djeluje kao prirodni izolator i smanjuje gubitak toplote kroz prozore.
Takođe, premještanjem tepiha na pod i korišćenjem deka na foteljama i kauču stvara se dodatni sloj barijere protiv hladnoće.
3. Pametno rasporedite namještaj
Namještaj postavljen uz spoljne zidove ili ispred prozora može da blokira cirkulaciju toplog vazduha. Pomjeranjem kauča ili polica u centralni dio prostorije olakšaće se ravnomjernije zagrijavanje, čak i kad je grijanje ugašeno.
4. Zidni tekstil i reflektujući elementi
Dekorativni zidni tepisi ili tapete mogu djelovati kao dodatna termoizolacija. Takođe, reflektujuće površine, poput svjetlijih zidova ili ogledala, vraćaju toplotu nazad u prostoriju i doprinose osjećaju topline.
5. Aktivnosti u "toplim zonama"
Nekoliko kuhinjskih trikova takođe može da podigne temperaturu u stanu:
Nakon kuvanja, ostavite pećnicu poluotvorenu da se toplotna energija ispusti u prostoriju.
Vrela voda u posudi na šporetu emituje paru i toplinu u vazduh. Ove metode su posebno korisne u malim stanovima.
6. Mikroklima spavaće sobe
Za udoban san bez grijanja fokusirajte se na topli krevet. Koristite deblje jorgane, flanel posteljinu i termo čaršafe. Na taj način zadržavate toplinu tijela bez potrebe za dodatnim izvorima toplote u sobi.
7. Eterična ulja i miris topline
I dok ne griju fizički, mirisi cimeta, vanile ili karanfilića u rastvoru tople vode kreiraju psihološki osjećaj topline i udobnosti, što doprinosi prijatnijem ambijentu.
Zaključak
Dok niske temperature navode mnoge da odmah uključe grijanje, kombinovanjem izolacije, pametnog rasporeda namještaja i nekoliko svakodnevnih trikova možete značajno povećati osjećaj toplote u stanu, čak i bez paljenja grijanja. Ovi savjeti su praktični, dostupni i mogu da učine vaš prostor prijatnijim tokom hladnih dana.
