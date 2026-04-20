5 stvari koje morate imati u spavaćoj sobi: Trikovi za miran san i uredan prostor u malom stanu

Praktični trikovi i navike za urednu, funkcionalnu i mirnu spavaću sobu.

Spavaća soba često ostane zapostavljena, jer u njoj provodimo malo vremena pred san, pa joj ne posvećujemo pažnju kakvu zaslužuje.

Ako želite da od svoje sobe napravite oazu odmora bez velikih ulaganja i da konačno izbacite gomile stvari sa vidika, dovoljno je nekoliko promišljenih poteza i novih navika.

U malom prostoru svaki komad namještaja treba da bude promišljen. Uvijek birajte one koji imaju više funkcija: krevet sa fiokama, otoman sa prostorom za odlaganje ili toaletni sto koji može da služi i kao radni kutak. Ako imate neki stari komad namještaja koji mnogo volite, razmislite o mogućnosti da ga preradite. Drvena komoda može da postane dodatni element za odlaganje.

Ograničite stvari na noćnom stočiću na ono što vam zaista treba pred spavanje: lampa, čaša vode, knjiga. Sve ostalo sklonite u fioke ili kutije koje se lako vade. Uski ormarići i ugradni elementi koji kriju punjače i tehniku čine ulaz i prostor oko kreveta mirnijim i urednijim.

Kablovi su često glavni uzročnici nereda, ali danas ih je lako ukrotiti. Jednostavne kutije za produžne kablove, male kopče i kanali za kablove su odlična rješenja. Kada su kablovi pod kontrolom, soba odmah djeluje smirenije, a čišćenje je brže.

U garderobi koristite sve što može da pomogne da odjeću složite što bolje: tanke ramove, pregrade za fioke i vakuum kese za sezonsku garderobu. Vertikalno skladištenje i police do plafona pomažu da soba izgleda prostranije i urednije.

Boje i materijali utiču na atmosferu: neutralne nijanse, prirodni tonovi drveta i mekane teksture stvaraju osjećaj mira. Umjesto gomile sitnica, izaberite jedan ili dva omiljena predmeta koji prostoru daju karakter, ali ga ne opterećuju.