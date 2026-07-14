Kako urediti kuhinju i sobu u novom skandinavskom stilu: Boho san u vašem domu za male pare

Skandi-boho stil uspješno spaja skandinavski minimalizam i toplu boemsku estetiku.
- Uređenje doma u skandi-boho stilu ne zahtijeva angažovanje dizajnera i ne mora da bude skupo.
- Ključ je u tome da zadržite jednostavnost u osnovi, a da toplinu i lični pečat unesete kroz detalje koji se lako menjaju i ne koštaju mnogo.
- Sve što vam treba jeste malo strpljenja, dobra četka za farbanje i nekoliko saksija sa biljkama koje će vaš dom pretvoriti u pravu oazu mira.
Svi uzdišemo nad prelijepim, svijetlim enterijerima sa Instagrama i Pinteresta koji odišu onim savršenim balansom između hladnog sjevernjačkog minimalizma i tople, opuštene boemske atmosfere.
Taj stil, poznatiji kao skandi-boho, postao je apsolutni vladar modernih stanova jer uspješno rješava najveću manu čistog minimalizma – hladnoću i sterilnost. Spoj jednostavnih, čistih linija i bogatih, toplih tekstura stvara prostor u kom se zaista živi, a ne samo slika za društvene mreže.
Za ovaj preokret u kuhinji i dnevnoj sobi uopšte nije potreban ogroman budžet, već samo nekoliko pametnih trikova i malo kreativnosti.
Da biste postigli ovaj izgled, prvi korak je postavljanje neutralne, svijetle skandinavske baze. Zidove obojite u toplu nijansu bijele, svijetlo sivu ili nježnu bež boju. Kada imate čistu i svijetlu osnovu, na scenu stupa boho magija koja unosi toplinu.
Umjesto da kupujete skup dizajnerski namještaj, fokusirajte se na teksture koje možete unijeti za male pare. Jastuci sa resama, pleteni taburei od jute, pamučni prekrivači i poneki komad od bambusa ili ratana odmah će transformisati prostor. Biljke su takođe vaši najbolji i najjeftiniji saveznici – nekoliko visećih lozica ili raskošna monstera u pletenoj saksiji udahnuće život svakom ćošku.
U kuhinji ovaj stil možete postići brzim i jeftinim prepravkama umjesto skupog renoviranja. Ako su vam kuhinjski elementi u dobrom stanju, jednostavno ih prefarbajte u neku neutralnu, mat nijansu, a zastarjele ručice zamijenite modernim od kože ili mat crnog metala.
Skandinavski šarm donijećete uvođenjem otvorenih drvenih polica na kojima ćete izložiti nekoliko lijepih staklenih tegli sa namirnicama, drvene daske za sječenje i omiljene šolje. Boho toplinu unestite kroz sitne detalje, poput pletene staze na podu, saksija sa začinskim biljem i pamučnih krpa sa etno motivima.
Da je ovaj san u potpunosti ostvariv za malo novca, najbolje pokazuje primjer ove kuhinje. Vlasnici su umjesto rušenja i kupovine novih elemenata zadržali postojeću strukturu, ali su promijenili sve vizuelne detalje. Kuhinjske ormariće su prefarbali u nježnu, toplu bijelu boju, uveli svijetle drvene radne ploče i dodali police koje su odmah otvorile prostor.
Cijeli ambijent su utoplili pletenim detaljima, zelenilom i jednostavnim, a efektnim detaljima od prirodnih materijala. Rezultat je prostor koji izgleda vrlo skupocjeno, a zapravo je proizvod pametnog planiranja, farbanja u sopstvenoj režiji i jeftinih ukrasa.