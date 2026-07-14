Kako urediti kuhinju i sobu u novom skandinavskom stilu: Boho san u vašem domu za male pare

Skandi-boho stil uspješno spaja skandinavski minimalizam i toplu boemsku estetiku.

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Uređenje doma u skandi-boho stilu ne zahtijeva angažovanje dizajnera i ne mora da bude skupo.

ne zahtijeva angažovanje dizajnera i ne mora da bude skupo. Ključ je u tome da zadržite jednostavnost u osnovi, a da toplinu i lični pečat unesete kroz detalje koji se lako menjaju i ne koštaju mnogo.

Sve što vam treba jeste malo strpljenja, dobra četka za farbanje i nekoliko saksija sa biljkama koje će vaš dom pretvoriti u pravu oazu mira.

Svi uzdišemo nad prelijepim, svijetlim enterijerima sa Instagrama i Pinteresta koji odišu onim savršenim balansom između hladnog sjevernjačkog minimalizma i tople, opuštene boemske atmosfere.

Taj stil, poznatiji kao skandi-boho, postao je apsolutni vladar modernih stanova jer uspješno rješava najveću manu čistog minimalizma – hladnoću i sterilnost. Spoj jednostavnih, čistih linija i bogatih, toplih tekstura stvara prostor u kom se zaista živi, a ne samo slika za društvene mreže.

Za ovaj preokret u kuhinji i dnevnoj sobi uopšte nije potreban ogroman budžet, već samo nekoliko pametnih trikova i malo kreativnosti.

Da biste postigli ovaj izgled, prvi korak je postavljanje neutralne, svijetle skandinavske baze. Zidove obojite u toplu nijansu bijele, svijetlo sivu ili nježnu bež boju. Kada imate čistu i svijetlu osnovu, na scenu stupa boho magija koja unosi toplinu.

skandinavski stil sto i stolica

Izvor: Shutterstock

Umjesto da kupujete skup dizajnerski namještaj, fokusirajte se na teksture koje možete unijeti za male pare. Jastuci sa resama, pleteni taburei od jute, pamučni prekrivači i poneki komad od bambusa ili ratana odmah će transformisati prostor. Biljke su takođe vaši najbolji i najjeftiniji saveznici – nekoliko visećih lozica ili raskošna monstera u pletenoj saksiji udahnuće život svakom ćošku.

U kuhinji ovaj stil možete postići brzim i jeftinim prepravkama umjesto skupog renoviranja. Ako su vam kuhinjski elementi u dobrom stanju, jednostavno ih prefarbajte u neku neutralnu, mat nijansu, a zastarjele ručice zamijenite modernim od kože ili mat crnog metala.

skandinavski stil kuhinja

Izvor: Shutterstock

Skandinavski šarm donijećete uvođenjem otvorenih drvenih polica na kojima ćete izložiti nekoliko lijepih staklenih tegli sa namirnicama, drvene daske za sječenje i omiljene šolje. Boho toplinu unestite kroz sitne detalje, poput pletene staze na podu, saksija sa začinskim biljem i pamučnih krpa sa etno motivima.

Da je ovaj san u potpunosti ostvariv za malo novca, najbolje pokazuje primjer ove kuhinje. Vlasnici su umjesto rušenja i kupovine novih elemenata zadržali postojeću strukturu, ali su promijenili sve vizuelne detalje. Kuhinjske ormariće su prefarbali u nježnu, toplu bijelu boju, uveli svijetle drvene radne ploče i dodali police koje su odmah otvorile prostor.

Cijeli ambijent su utoplili pletenim detaljima, zelenilom i jednostavnim, a efektnim detaljima od prirodnih materijala. Rezultat je prostor koji izgleda vrlo skupocjeno, a zapravo je proizvod pametnog planiranja, farbanja u sopstvenoj režiji i jeftinih ukrasa.