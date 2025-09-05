Pita sa tikvicama i paradajzom je lagano, a opet bogato jelo koje se sprema bez mnogo truda. Uvijek dobro dođe kao brz ručak ili lijep dodatak večeri sa gostima.
Zlatna pita od lisnatog testa, filovana kremastim sirom, svježim tikvicama i sočnim paradajzom, pravo je osvježenje na stolu. Hrskava korica i mekani povrtni sloj daju savršen balans laganog i bogatog zalogaja. Poslužite je kao predjelo, brzi ručak ili večeru uz salatu.
Osnovne informacije
Kuhinja: Mediteranska
Tip jela: Pita
Porcije/Količina: 6–8 parčića
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 25–30 minuta
Ukupno vrijeme: 40–45 minuta
Težina: Lako
Sastojci:
- 3 tikvice
- 2 čena belog luka
- 1 pakovanje lisnatog tijesta
- 175 g krem sira (Filadelfija ili sličan)
- 1 jaje
- 10–12 čeri paradajza
- parmezan po ukusu
- so i biber
- maslinovo ulje
Dobro iscijedite tikvice prije nego što ih umiješate u fil, kako pita ne bi bila gnjecava.
Priprema:
Pripremite povrće
Operite i izrendajte tikvice na krupno rende. Pospite ih prstohvatom soli i ostavite 5 minuta da puste vodu, pa ih dobro iscijedite. Isjeckajte bijeli luk na sitno.
Napravite fil
U činiji sjedinite krem sir i jaje. Dodajte tikvice, bijeli luk, so, biber i malo rendanog parmezana. Dobro promiješajte.
Složite pitu
Razvucite lisnato tijesto u pleh obložen papirom za pečenje. Rasporedite fil ravnomerno po tijestu. Presecite čeri paradajze na polovine i poređajte ih po površini. Po želji pospite još malo parmezana.
Ispecite
Pecite 25–30 minuta u rerni zagrijanoj na 200°C, dok pita ne porumeni i tijesto ne postane hrskavo. Ostavite pitu da se prohladi 5 minuta prije sječenja. Poslužite toplu ili mlaku.