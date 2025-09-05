logo
Pita sa tikvicama i paradajzom

Pita sa tikvicama i paradajzom

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Pita sa tikvicama i paradajzom je lagano, a opet bogato jelo koje se sprema bez mnogo truda. Uvijek dobro dođe kao brz ručak ili lijep dodatak večeri sa gostima.

Pita sa tikvicama i paradajzom – jednostavan recept sa lisnatim tijestom Izvor: Printscreen/Youtube/Ricette Perfette

Zlatna pita od lisnatog testa, filovana kremastim sirom, svježim tikvicama i sočnim paradajzom, pravo je osvježenje na stolu. Hrskava korica i mekani povrtni sloj daju savršen balans laganog i bogatog zalogaja. Poslužite je kao predjelo, brzi ručak ili večeru uz salatu.

Osnovne informacije

Kuhinja: Mediteranska

Tip jela: Pita 

Porcije/Količina: 6–8 parčića

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 25–30 minuta

Ukupno vrijeme: 40–45 minuta

Težina: Lako

Sastojci:

  • 3 tikvice
  • 2 čena belog luka
  • 1 pakovanje lisnatog tijesta
  • 175 g krem sira (Filadelfija ili sličan)
  • 1 jaje
  • 10–12 čeri paradajza
  • parmezan po ukusu
  • so i biber
  • maslinovo ulje
Savjet:

Dobro iscijedite tikvice prije nego što ih umiješate u fil, kako pita ne bi bila gnjecava.

Priprema:

Pripremite povrće

Operite i izrendajte tikvice na krupno rende. Pospite ih prstohvatom soli i ostavite 5 minuta da puste vodu, pa ih dobro iscijedite. Isjeckajte bijeli luk na sitno.

Napravite fil

U činiji sjedinite krem sir i jaje. Dodajte tikvice, bijeli luk, so, biber i malo rendanog parmezana. Dobro promiješajte.

Složite pitu

Razvucite lisnato tijesto u pleh obložen papirom za pečenje. Rasporedite fil ravnomerno po tijestu. Presecite čeri paradajze na polovine i poređajte ih po površini. Po želji pospite još malo parmezana.

Ispecite

Pecite 25–30 minuta u rerni zagrijanoj na 200°C, dok pita ne porumeni i tijesto ne postane hrskavo. Ostavite pitu da se prohladi 5 minuta prije sječenja. Poslužite toplu ili mlaku.

