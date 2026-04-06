Čokoladna torta sa malinama: Toliko je lagana da se topi u ustima

Autor H.K. Izvor Stvar ukusa
0

Čokoladna torta sa malinama donosi jedinstvenu kombinaciju ukusa. Saznajte kako da pripremite ovaj raskošni desert korak po korak.

Čokoladna torta sa malinama recept Izvor: Shutterstock

Čokoladna torta sa malinama nije samo desert, to je potpuna simfonija ukusa i tekstura koja spaja bogatu, duboku aromu čokolade sa svježinom i kiselkastošću malina.

Svaki sloj ove torte ima svoju priču: tanke, hrskave kore od belanaca i oraha pružaju laganu strukturu, dok crveni fil od malina donosi eksploziju svježine, a kremasti žuti fil sa puterom obavija nepce.

Završni sloj od čokolade i šlag pretvaraju tortu u pravu vizuelnu poslasticu, spremnu da ukrasi svaki praznični sto ili posebnu priliku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta

Porcije/Količina: 12-14 parčića

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 60 minuta + hlađenje

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: zahtjevno

Sastojci:

  • Za kore:

  • 10 bjelanaca
  • 10 kašika šećera
  • 10 kašika mljevenih oraha
  • 2 kašike brašna
  • 4 kašičice kakaoa

  • Za crveni fil:

  • 400 g malina
  • 250 g šećera
  • 2 dl vode
  • 2 kesice pudinga od vanile

  • Za žuti fil:

  • 600 ml mleka
  • 10 žumanaca
  • 150 g šećera
  • 3 kašike gustina
  • 2 kašike brašna
  • 1 kašika arome vanile
  • 250 g maslaca

  • Za čokoladni premaz:

  • 200 g čokolade
  • 50 g maslaca
  • 3 kašike ulja

  • Za dekoraciju:

  • šlag po želji

Priprema:

1. korak: Priprema kora

Umutite 5 bjelanaca sa 5 kašika šećera u čvrst šam. Pažljivo umiješajte 5 kašika mljevenih oraha, 1 kašiku prosijanog brašna i 1 kašičicu kakaoa. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna treba da koristite

2. korak: Pečenje kora

Smjesu rasporedite u četvrtasti pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 190 stepeni oko 20 minuta. Postupak ponovite sa preostalim bjelancima, šećerom i orasima, kako biste dobili dvije kore.

3. korak: Crveni fil

U šerpi prokuvajte šećer sa vodom, zatim dodajte maline i kuvajte dok se ne raspadnu. Razmućeni puding dodajte u maline i kuvajte stalno mješajući dok se smjesa ne zgusne. Ostavite da se fil ohladi.

Ako koristite sveže maline,

operite ih neposredno pre pripreme fila i osušite papirnim ubrusom. Ovo smanjuje višak vode u filu i sprečava da torta bude previše vlažna.

4. korak: Žuti fil

Umutite žumanca sa 5 kašika šećera, dodajte malo mlijeka i razmutite gustin i brašno. Ostatak mleka zagrijte, zatim skuvajte smjesu do gustine uz stalno miješanje i dodajte vanilu. Kada se fil ohladi, postepeno umješajte penasto umućen maslac, muteći dok se fil ne sjedini.

5. korak: Čokoladni premaz

Rastopite čokoladu sa maslacem, dodajte ulje i sjedinite smjesu. Ostavite da se prohladi, ali ne previše da bi se lakše premazivala.

6. korak: Filovanje

Svaku koru prepolovite po dužini da dobijete ukupno četiri tanke kore. Redosljed filovanja: kora, crveni fil, žuti fil, čokoladni premaz. Postupak ponovite sa preostalim korama i filovima. Tortu dekorisite šlagom po želji i ostavite da se odmori prije serviranja.

