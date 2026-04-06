Čokoladna torta sa malinama: Toliko je lagana da se topi u ustima

Čokoladna torta sa malinama donosi jedinstvenu kombinaciju ukusa. Saznajte kako da pripremite ovaj raskošni desert korak po korak.

Čokoladna torta sa malinama nije samo desert, to je potpuna simfonija ukusa i tekstura koja spaja bogatu, duboku aromu čokolade sa svježinom i kiselkastošću malina.

Svaki sloj ove torte ima svoju priču: tanke, hrskave kore od belanaca i oraha pružaju laganu strukturu, dok crveni fil od malina donosi eksploziju svježine, a kremasti žuti fil sa puterom obavija nepce.

Završni sloj od čokolade i šlag pretvaraju tortu u pravu vizuelnu poslasticu, spremnu da ukrasi svaki praznični sto ili posebnu priliku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta

Porcije/Količina: 12-14 parčića

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 60 minuta + hlađenje

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: zahtjevno

Sastojci:

Za kore:

10 bjelanaca

10 kašika šećera

10 kašika mljevenih oraha

2 kašike brašna

4 kašičice kakaoa

Za crveni fil:

400 g malina

250 g šećera

2 dl vode

2 kesice pudinga od vanile

Za žuti fil:

600 ml mleka

10 žumanaca

150 g šećera

3 kašike gustina

2 kašike brašna

1 kašika arome vanile

250 g maslaca

Za čokoladni premaz:

200 g čokolade

50 g maslaca

3 kašike ulja

Za dekoraciju:

šlag po želji

Priprema:

1. korak: Priprema kora

Umutite 5 bjelanaca sa 5 kašika šećera u čvrst šam. Pažljivo umiješajte 5 kašika mljevenih oraha, 1 kašiku prosijanog brašna i 1 kašičicu kakaoa. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna treba da koristite

2. korak: Pečenje kora

Smjesu rasporedite u četvrtasti pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 190 stepeni oko 20 minuta. Postupak ponovite sa preostalim bjelancima, šećerom i orasima, kako biste dobili dvije kore.

3. korak: Crveni fil

U šerpi prokuvajte šećer sa vodom, zatim dodajte maline i kuvajte dok se ne raspadnu. Razmućeni puding dodajte u maline i kuvajte stalno mješajući dok se smjesa ne zgusne. Ostavite da se fil ohladi.

Ako koristite sveže maline, operite ih neposredno pre pripreme fila i osušite papirnim ubrusom. Ovo smanjuje višak vode u filu i sprečava da torta bude previše vlažna.

4. korak: Žuti fil

Umutite žumanca sa 5 kašika šećera, dodajte malo mlijeka i razmutite gustin i brašno. Ostatak mleka zagrijte, zatim skuvajte smjesu do gustine uz stalno miješanje i dodajte vanilu. Kada se fil ohladi, postepeno umješajte penasto umućen maslac, muteći dok se fil ne sjedini.

5. korak: Čokoladni premaz

Rastopite čokoladu sa maslacem, dodajte ulje i sjedinite smjesu. Ostavite da se prohladi, ali ne previše da bi se lakše premazivala.

6. korak: Filovanje

Svaku koru prepolovite po dužini da dobijete ukupno četiri tanke kore. Redosljed filovanja: kora, crveni fil, žuti fil, čokoladni premaz. Postupak ponovite sa preostalim korama i filovima. Tortu dekorisite šlagom po želji i ostavite da se odmori prije serviranja.