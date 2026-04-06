Čokoladna torta sa malinama donosi jedinstvenu kombinaciju ukusa. Saznajte kako da pripremite ovaj raskošni desert korak po korak.
Čokoladna torta sa malinama nije samo desert, to je potpuna simfonija ukusa i tekstura koja spaja bogatu, duboku aromu čokolade sa svježinom i kiselkastošću malina.
Svaki sloj ove torte ima svoju priču: tanke, hrskave kore od belanaca i oraha pružaju laganu strukturu, dok crveni fil od malina donosi eksploziju svježine, a kremasti žuti fil sa puterom obavija nepce.
Završni sloj od čokolade i šlag pretvaraju tortu u pravu vizuelnu poslasticu, spremnu da ukrasi svaki praznični sto ili posebnu priliku.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: torta
Porcije/Količina: 12-14 parčića
Vrijeme pripreme: 40 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 60 minuta + hlađenje
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata
Težina: zahtjevno
Sastojci:
Za kore:
- 10 bjelanaca
- 10 kašika šećera
- 10 kašika mljevenih oraha
- 2 kašike brašna
- 4 kašičice kakaoa
Za crveni fil:
- 400 g malina
- 250 g šećera
- 2 dl vode
- 2 kesice pudinga od vanile
Za žuti fil:
- 600 ml mleka
- 10 žumanaca
- 150 g šećera
- 3 kašike gustina
- 2 kašike brašna
- 1 kašika arome vanile
- 250 g maslaca
Za čokoladni premaz:
- 200 g čokolade
- 50 g maslaca
- 3 kašike ulja
Za dekoraciju:
- šlag po želji
Priprema:
1. korak: Priprema kora
Umutite 5 bjelanaca sa 5 kašika šećera u čvrst šam. Pažljivo umiješajte 5 kašika mljevenih oraha, 1 kašiku prosijanog brašna i 1 kašičicu kakaoa. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna treba da koristite
Čokoladna torta sa malinama: Toliko je lagana da se topi u ustima
2. korak: Pečenje kora
Smjesu rasporedite u četvrtasti pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 190 stepeni oko 20 minuta. Postupak ponovite sa preostalim bjelancima, šećerom i orasima, kako biste dobili dvije kore.
3. korak: Crveni fil
U šerpi prokuvajte šećer sa vodom, zatim dodajte maline i kuvajte dok se ne raspadnu. Razmućeni puding dodajte u maline i kuvajte stalno mješajući dok se smjesa ne zgusne. Ostavite da se fil ohladi.
operite ih neposredno pre pripreme fila i osušite papirnim ubrusom. Ovo smanjuje višak vode u filu i sprečava da torta bude previše vlažna.
4. korak: Žuti fil
Umutite žumanca sa 5 kašika šećera, dodajte malo mlijeka i razmutite gustin i brašno. Ostatak mleka zagrijte, zatim skuvajte smjesu do gustine uz stalno miješanje i dodajte vanilu. Kada se fil ohladi, postepeno umješajte penasto umućen maslac, muteći dok se fil ne sjedini.
5. korak: Čokoladni premaz
Rastopite čokoladu sa maslacem, dodajte ulje i sjedinite smjesu. Ostavite da se prohladi, ali ne previše da bi se lakše premazivala.
6. korak: Filovanje
Svaku koru prepolovite po dužini da dobijete ukupno četiri tanke kore. Redosljed filovanja: kora, crveni fil, žuti fil, čokoladni premaz. Postupak ponovite sa preostalim korama i filovima. Tortu dekorisite šlagom po želji i ostavite da se odmori prije serviranja.