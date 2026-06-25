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Pesto pasta sa piletinom: Zaboravite na dugo stajanje pored šporeta, spremna je za manje od pola sata

Pesto pasta sa piletinom: Zaboravite na dugo stajanje pored šporeta, spremna je za manje od pola sata

Autor Haris Krhalić Izvor Stvar ukusa
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Pripremite pesto pastu sa piletinom za manje od pola sata. Jednostavno i brzo jelo u kojem će uživati cijela porodica.

Pesto pasta sa piletinom recept Izvor: Shutterstock

Kada vam je potreban brz ručak koji izgleda i miriše kao da je stigao iz restorana, pesto pasta sa piletinom je idealno rješenje.

Sočna piletina, testenina i bogat kremasti sos sa pestom stvaraju savršenu kombinaciju ukusa koja će se dopasti cijeloj porodici. Najbolje od svega je što se priprema od svega nekoliko sastojaka i na stolu je za manje od pola sata.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 250 g tjestenine po izboru
  • 1/2 kašike maslinovog ulja
  • 2 pileća filea
  • 200 g pesto sosa
  • 250 ml slatke pavlake za kuvanje
  • so i biber po ukusu
  • rendani parmezan za serviranje (po želji)

Priprema:

1. korak: Kuvanje testenine

U većoj šerpi zagrijjte posoljenu vodu i skuvajte tjesteninu prema uputstvu sa pakovanja, tako da ostane blago čvrsta pod zubima. Nakon kuvanja ocijedite je.

U galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.

2. korak: Prženje piletine

Pileći file isijecite na tanke trakice ili manje komade. U dubljem tiganju zagrijte maslinovo ulje i dodajte piletinu. Pržite nekoliko minuta uz povremeno miješanje dok meso ne promijeni boju.

3. korak: Pesto sos

Kada piletina bude skoro gotova, dodajte pesto sos i dobro promiješajte.

4. korak: Pavlaka

Sipajte slatku pavlaku i nastavite da kuvate na umjerenoj temperaturi oko pet minuta, dok se sastojci ne sjedine u kremasti sos.

Bonus savjet:

Sačuvajte nekoliko kašika vode u kojoj se kuvala testenina. Ako sos bude pregust, dodajte malo te tečnosti i promešajte, pasta će biti još kremastija.

5. korak: Dodavanje testenine

U tiganj dodajte ocijeđenu tjesteninu i pažljivo promiješajte kako bi svaki komad bio obložen sosom. Po potrebi začinite solju i biberom, pa kratko zagrijte sve zajedno.

6. korak: Serviranje

Servirajte odmah, uz rendani parmezan po želji.

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