Pripremite pesto pastu sa piletinom za manje od pola sata. Jednostavno i brzo jelo u kojem će uživati cijela porodica.
Kada vam je potreban brz ručak koji izgleda i miriše kao da je stigao iz restorana, pesto pasta sa piletinom je idealno rješenje.
Sočna piletina, testenina i bogat kremasti sos sa pestom stvaraju savršenu kombinaciju ukusa koja će se dopasti cijeloj porodici. Najbolje od svega je što se priprema od svega nekoliko sastojaka i na stolu je za manje od pola sata.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 250 g tjestenine po izboru
- 1/2 kašike maslinovog ulja
- 2 pileća filea
- 200 g pesto sosa
- 250 ml slatke pavlake za kuvanje
- so i biber po ukusu
- rendani parmezan za serviranje (po želji)
Priprema:
1. korak: Kuvanje testenine
U većoj šerpi zagrijjte posoljenu vodu i skuvajte tjesteninu prema uputstvu sa pakovanja, tako da ostane blago čvrsta pod zubima. Nakon kuvanja ocijedite je.
U galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.
Pesto pasta sa piletinom: Zaboravite na dugo stajanje pored šporeta, spremna je za manje od pola sata
2. korak: Prženje piletine
Pileći file isijecite na tanke trakice ili manje komade. U dubljem tiganju zagrijte maslinovo ulje i dodajte piletinu. Pržite nekoliko minuta uz povremeno miješanje dok meso ne promijeni boju.
3. korak: Pesto sos
Kada piletina bude skoro gotova, dodajte pesto sos i dobro promiješajte.
4. korak: Pavlaka
Sipajte slatku pavlaku i nastavite da kuvate na umjerenoj temperaturi oko pet minuta, dok se sastojci ne sjedine u kremasti sos.
Sačuvajte nekoliko kašika vode u kojoj se kuvala testenina. Ako sos bude pregust, dodajte malo te tečnosti i promešajte, pasta će biti još kremastija.
5. korak: Dodavanje testenine
U tiganj dodajte ocijeđenu tjesteninu i pažljivo promiješajte kako bi svaki komad bio obložen sosom. Po potrebi začinite solju i biberom, pa kratko zagrijte sve zajedno.
6. korak: Serviranje
Servirajte odmah, uz rendani parmezan po želji.