Bio je pisac, dramaturg, teatrolog... Preminuo Radomir Putnik

Autor Vesna Kerkez Izvor RTS
Doprinos Radomira Putnika srpskoj kulturi bio je nesumnjiv i od velikog značaja.

preminuo Radomir Putnik Izvor: Foto/RTS Beograd

Preminuo je istaknuti pisac, dramaturg, teatrolog, pozorišni i književni kritičar i profesor Radomir Putnik, a tim povodom oglasio se RTS.

"Povodom smrti našeg istaknutog pisca, dramaturga, teatrologa, pozorišnog i književnog kritičara i profesora Radomira Putnika, 4. novembra na programu RTS 1 sa početkom u 14.00 časova emitujemo TV film "Glineni golubovi", snimljen 1991. godine po njegovom scenariju i u režiji Aleksandra Đorđevića.

Radomir Putnik diplomirao je dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film radio i televiziju 1972. godine u Beogradu. Bio je urednik umjetničkog programa Televizije Beograd, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, pozorišni kritičar lista Politika, glavni urednik časopisa Scena i Teatron i profesor dramaturgije u filmskoj školi Dunav filma u Beogradu. Po svestranosti interesovanja i produktivnosti rada na književnom, a prije svega teatrološkom polju, doprinos Radomira Putnika srpskoj kulturi bio je nesumnjiv i od velikog značaja. U srpskoj teatrologiji predstavljao je jednog od najistaknutijih poslenika i stručnjaka, koji je u svom angažmanu vrhunski profesionalno obavljao i brojne uredničke i rukovodeće poslove. Sa bogatom erudicijom i iskustvom iz praktične dramaturgije, ostvario se i u multimedijalnoj stvaralačkoj sferi, pišući originalne drame i adaptacije za brojne radio drame, televizijske drame i televizijske serije.

