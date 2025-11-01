logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon kratke bolesti: Preminuo kompozitor Ljubiša Kovačević

Nakon kratke bolesti: Preminuo kompozitor Ljubiša Kovačević

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ljubiša je sarađivao sa najvećim imenima na domaćoj estradi.

Preminuo kompozitor Ljubiša Kovačević Izvor: Printscreen

Poznati kompozitor Ljubiša Kovačević preminuo je u subotu u 76. godini nakon kraće bolesti. Ljubiša Kovačević će ostati upamćen po brojnim hitovima, među kojima su pjesme "Zvezda Danica", "Moja da l' si", "Ako si neverna", "Car", "Bele Rade", "Da l' si omče iz Nikšića" i "Ne idi iz srca".

Tokom karijere sarađivao je sa mnogim poznatim pjevačima, uključujući Veru Matović, Miru Škorić, Eru Ojdanića, Šekija Turkovića, Mileta Ignjatovića, Jelenu Brocić i mnoge druge.

Njegova supruga Katarina Kovačević potvrdila je tužne vijesti.

Poznat datum sahrane

Sahrana poznatog kompozitora biće održana u srijedu, 5. novembra, u selu Vrčani, opština Čačak, dok će komemoracija biti održana u utorak, a tačno vreme i mesto biće naknadno objavljeni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam kompozitor muzika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA