Ljubiša je sarađivao sa najvećim imenima na domaćoj estradi.
Poznati kompozitor Ljubiša Kovačević preminuo je u subotu u 76. godini nakon kraće bolesti. Ljubiša Kovačević će ostati upamćen po brojnim hitovima, među kojima su pjesme "Zvezda Danica", "Moja da l' si", "Ako si neverna", "Car", "Bele Rade", "Da l' si omče iz Nikšića" i "Ne idi iz srca".
Tokom karijere sarađivao je sa mnogim poznatim pjevačima, uključujući Veru Matović, Miru Škorić, Eru Ojdanića, Šekija Turkovića, Mileta Ignjatovića, Jelenu Brocić i mnoge druge.
Nakon kratke bolesti: Preminuo kompozitor Ljubiša Kovačević
Njegova supruga Katarina Kovačević potvrdila je tužne vijesti.
Poznat datum sahrane
Sahrana poznatog kompozitora biće održana u srijedu, 5. novembra, u selu Vrčani, opština Čačak, dok će komemoracija biti održana u utorak, a tačno vreme i mesto biće naknadno objavljeni.