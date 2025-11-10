Krajem novembra 8. "Intime jazz fest": Od Srđana Kolarevića do džeza za djecu

8. Festival džez muzike "Intime jazz fest" održaće se od 24. do 27. novembra u Banskom dvoru u Banjaluci.

Izvor: Banski dvor

Festivalski program obuhvatiće koncerte renomiranih džez sastava koji su postali prepoznatljivi na internacionalnoj sceni.

Čast da otvori festival u ponedeljak, 24. novembra, pripala je Srđan Kolarević Kvartetu. Kolarević, gitarista i kompozitor rođen u Banjaluci, predvodi vrhunski kvartet, donoseći energiju i raskoš modernog džeza. Kvartet, u kojem su i Dušan Simović (kontrabas), Martin Wöss (klavir) i Dušan Novakov (bubnjevi), publici će predstaviti novi album "New Songs with Old Friends Who Are Still Very Young".

Drugo veče, u utorak 25. novembra, biće posvećeno najmlađima uz Didaktički koncert "Džez za djecu / Jazz for Kids". Program, nastao iz želje beogradske džez pevačice Ljiljane Sadžil da najmlađima približi svet džeza, osmišljen je kao vesela, interaktivna radionica. Decu će kroz muziku, pesmu i priču o instrumentima voditi Ljiljana Sadžil (vokal i narator) i ekipa renomiranih muzičara.

U srijedu, 26. novembra, nastupiće Sekstet Marković – Ilić, sastav koji pripada samom vrhu srpske džez scene. Kroz repertoar se spajaju originalne kompozicije Ilića i Markovića sa biserima hard bop tradicije, uz inovativne obrade balkanskih folklornih tema.

Festival će spektakularno zatvoriti Oleg Kirejev – Kit Dževors Kvartet u četvrtak, 27. novembra. To je susret ruskog saksofoniste Olega Kirejeva, čiji hipnotički zvuk plijeni publiku širom svijeta, i američkog pijaniste Kita Dževorsa, aktivnog na njujorškoj sceni. Uz domaće aseve Branka Markovića (kontrabas) i Nikolu Radojičića (bubnjevi), kvartet spaja autorske kompozicije i standarde straight ahead džeza, gradeći most između Istoka i Zapada.

U skladu sa dobrom praksom, festival će nakon svake koncertne večeri imati svoj nastavak – Jazz Jam Session. Ovi jam sessioni održaće se u banjalučkom kafeu "HAOS TUBORG PUB" od 22.00 časa, a na bini će se domaćem sastavu "Combine Quartet" pridružiti i učesnici festivala.

Ulaznice za koncerte, po cijeni od 10 KM, u prodaji su od ponedjeljka, 10. novembra, na biletarnici Banskog dvora.