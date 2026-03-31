Istorijska sudnica u kojoj je suđeno Gavrilu Principu predata Muzeju Sarajeva

Muzej Sarajeva preuzeo je autentični namještaj iz sudnice u kojoj je vođen proces protiv Gavrila Principa.

Kantonalni sud u Sarajevu i Muzej Sarajeva zvanično su danas realizovali primopredaju vrijedne kolekcije namještaja iz austrougarskog perioda. Riječ je o predmetima koji potiču iz istorijske sudnice u kojoj je vođen proces protiv Gavrila Principa i ostalih učesnika Sarajevskog atentata.

Zapisnik o primopredaji potpisale su predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu Jasenka Potogija i direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguč, čime je ova kolekcija povjerena Muzeju na trajno čuvanje i prezentaciju javnosti.

Kolekcija uključuje kompletan sudski inventar: sudijski sto, stolove za stranke i zapisničare, radni sto, vitrinu, stolicu, veliku klupu, ogradu, govornicu, ladičar za spise, kao i set od dvadeset knjiga iz tog perioda. Od 2011. godine ovi predmeti bili su izloženi u auli Pravosudne palate, a preseljenje u Muzej osiguraće im bolje uslove zaštite i adekvatnu muzejsku postavku.

Direktorica Muzeja, Indira Kučuk-Sorguč, istakla je da Muzej ovim ne dobija samo namještaj, već autentičan istorijski prostor.

"Naša je odgovornost da ovu sudnicu sačuvamo i predstavimo javnosti na način koji će omogućiti razumijevanje njenog istorijskog značaja. Posebno nas raduje što ćemo građanima i posjetiocima omogućiti da dožive ambijent u kojem se odvijao proces koji je obilježio svjetsku istoriju", izjavila je Kučuk-Sorguč.

Nova turistička atrakcija Sarajeva

Preuzimanjem ove kolekcije, Muzej Sarajeva otvara mogućnost za kreiranje nove postavke koja će svjedočiti o prelomnim događajima s početka 20. vijeka. Ova donacija predstavlja ključni korak u očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa duboko povezanog sa globalnim istorijskim tokovima.

