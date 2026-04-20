U Banjaluci je danas otvorena izložba „Štampa u Bosanskoj Krajini 1906–1941“, koju je organizovao Arhiv Republike Srpske povodom Dana ove ustanove.

Izvor: Mondo - Nebojša Šatara

Otvaranju je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović koji je rekao da izložba "Štampa u Bosanskoj Krajini 1906–1941" ističe činjenicu da su prije 120 godina izdate prve novine u Banjaluci.

"Na ovakav način dajemo doprinos njegovanju kulture sjećanja i pamćenja jer pogledom u istoriju znamo kako da se krećemo u budućnosti", rekao je Golubović.

On je dodao da izložbe kao što je ova imaju veliki značaj za buduće generacije, jer imaju priliku da se upoznaju o nivou razvoja kulture, obrazovanja i izdavaštva.

Direktor Arhiva i autor izložbe Bojan Stojnić rekao je da je izložba otvorena povodom Dana Arhiva Republike Srpske, koji je počeo sa radom na današnji dan prije 73 godine.

"Ovom izložbom obilježavamo i 120 godina od pokretanja prvih novina u Banjaluci i to je bio list Koste Majkića `Naš život`", rekao je Stojnić.

Stojnić je napomenuo da ova izložba donosi pregled ovih periodičnih publikacija – uz njihov istorijat, okrvirni sadržaj, trajanje, uredništvo, tiraž i druge podatke.

Vidi opis Otvorena izložba o istoriji štampe u Krajini: Prije 120 godina izdate prve novine u Banjaluci (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo - Nebojša Šatara Br. slika: 10 10 / 10

"Posjetioci izložbe mogu vidjeti oko 50 listova na 30 panoa, ali i primjerke pisaćih mašina iz Astrougarske i Kraljevine Jugoslavije, na kojima su novinari nekada pisali članke", rekao je Stojnić.

Izložba prikazuje razvoj novinarstva u Bosanskoj Krajini od pokretanja prvih novina 1906. godine do 1941, a prati je i monografija istog naziva čiji je autor direktor Arhiva Bojan Stojnić.

Prema podacima Arhiva, u tom periodu pokrenuto je ukupno 87 listova i časopisa – devet za vrijeme austrougarske vlasti, a 78 u periodu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Najviše listova izlazilo je u Banjaluci (63), zatim u Derventi (8), Bosanskom Novom (5), Bosanskoj Krupi (3), Prijedoru i Doboju po dva, te po jedan u Drvaru, Tesliću, Bugojnu i Zagrebu.

Struktura štampe bila je raznovrsna, od 48 informativno-političkih listova, preko književno-kulturnih i satiričnih, do specijalizovanih izdanja poput sportskih, vjerskih, đačkih i stručnih publikacija. Svi listovi štampani su na srpskohrvatskom jeziku, uz izuzetke pojedinih izdanja sa tekstovima na sefardskom španskom i latinskom jeziku.

Iz Arhiva ističu da ovakva raznovrsnost potvrđuje da je štampa u Bosanskoj Krajini u prvoj polovini 20. vijeka bila bogata i značajan dio pisanog kulturnog nasljeđa.

Izložba je otvorena u izložbenom holu Arhiva Republike Srpske i dostupna je posjetiocima u narednom periodu.

(Mondo)