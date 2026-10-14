ČESTA FEST počinje u Gornjem Vakufu-Uskoplju: Četiri dana pozorišta, filma i muzike

ČESTA FEST 2026 održava se od 14. do 17. oktobra u Gornjem Vakufu-Uskoplju. Posjetioce očekuju predstave, filmovi, radionice, izložbe i koncerti.

Izvor: Facebook/Teatar mladih "Česta"

Teatar mladih "Česta" i JU "Centar za obrazovanje, sport i kulturu" Gornji Vakuf-Uskoplje organizuju ČESTA FEST 2026, četverodnevni festival koji će od 14. do 17. oktobra donijeti raznovrstan kulturni program.

Tokom četiri festivalska dana publiku očekuju pozorišne predstave, filmske projekcije, kreativne radionice, razgovori i paneli, izložbe, koncerti i drugi sadržaji namijenjeni mladima i široj publici.

ČESTA FEST okuplja mlade, umjetnike, kulturne radnike i publiku, stvarajući prostor za susrete, kreativnost, razmjenu ideja i iskustava, kao i zajedničko stvaranje kroz umjetnost i kulturu.

Festival se održava od 14. do 17. oktobra u Gornjem Vakufu-Uskoplju, a ulaz na sve festivalske programe je besplatan.

Kompletan program se nalazi na slici.

Izvor: Facebook/Teatar mladih "Česta"