Završen 18. Festival animiranog filma BANJALUKA 2026: Grand Prix za švajcarski film "Gherking"

Dodjelom nagrada večeras je završen 18. Festival animiranog filma BANJALUKA 2026, a najprestižnije priznanje manifestacije, Grand Prix, pripalo je filmu "Gherking/Kiseljenje" švajcarskog autora Klaudijusa Đentinete (Claudius Gentinetta).

Pored glavne nagrade, pažnju publike i stručnog žirija privukla su i ostala ostvarenja, među kojima se posebno izdvojio dječiji program.

Festival je još jednom potvrdio status značajnog regionalnog i međunarodnog središta umjetnosti animacije, okupivši u Banjaluci brojne autore, ljubitelje filma i goste.

Grand Prix za film „Gherking/Kiseljenje“

Žiri u sastavu Margit Antauer iz Hrvatske, koja je bila predsjednica, te članova Nemanje Vučenovića iz BiH i Andrijane Ružić iz Srbije i Italije, donio je odluku o nagradama 18. Međunarodnog festivala animiranog filma BANJALUKA 2026.

Grand Prix festivala dodijeljen je filmu „Gherking/Kiseljenje“ autora Klaudijusa Đentinete, švajcarske produkcije.

„Spajajući jesenji ritual pripremanja zimnice s apsurdom ratne propagande, ovaj film pretvara svakodnevnu radnju u duhovit čin otpora nasilju. Precizan ritam, izražajan likovni jezik i kreativno korišćenje animacije vode priču u kojoj nemoguće postaje uvjerljivo. Zrnasta tekstura animacije pijeskom podsjeća na dim i prašinu rata, dok zvuk i muzika ravnopravno sa slikom grade jasnu i upečatljivu cjelinu. Iz jednostavne, originalno izvedene ideje izrasta snažna antiratna poruka“, navedeno je u obrazloženju žirija.

Nagrada za kreativnost i umjetnički izraz

Nagrada za kreativnost i umjetnički izraz pripala je filmu „I Have A/Imam...“ autora Rorija Vodbi-Tolija (Rory Waudby-Tolley), britanske produkcije.

„Vatromet ideja pažljivo umotanih u male skice i šaljive crteže, pomiješanih sa sasvim jednostavnim, ali ozbiljnim riječima punim samoironije, humora i bolne istine, film „Imam...“ prava je posveta suštini našeg postojanja. Istovremeno nas nasmijava, rastužuje i tjera na razmišljanje. Sudjelujemo u ovoj animiranoj eksploziji mašte, dok nas zaokuplja jedno od vječitih pitanja – imati ili nemati! Kreativni izazov za sva naša čula“, navodi se u obrazloženju.

Najbolje tehnike animacije i najbolji dječiji film

Nagrada za najbolje tehnike animacije dodijeljena je filmu „Sappho/Safo“ brazilske autorke Rozane Urbes (Rosana Urbes).

„Za zadivljujući vizuelni dijalog sa antičkom poezijom, u kojem fluidna animacija i likovni izraz pretaču fragmente Safinih stihova u bezvremeno, čulno putovanje. Rozana Urbes majstorski spaja istoriju i savremenu umjetnost, stvarajući očaravajuću posvetu žudnji, identitetu i snazi ženskog glasa“, obrazložio je žiri.

Nagrada za najbolji dječiji film pripala je ostvarenju „There Once Was a Tiger/Bio jednom jedan tigar“, autora Marine Verik i Dmitrija Mosjagina, ruske produkcije.

Obrazlažući ovu odluku, žiri je istakao:

„Film „Bio jednom jedan tigar“ izabrali smo za najbolji dječiji film zbog njegovog jedinstvenog pristupa pripovijedanju o prijateljstvu i slobodi, predstavljenog kroz jednostavan, ali vizuelno prepoznatljiv stil. Posebno nas je osvojio zanimljiv prikaz različitosti i odnosa među likovima, koji priči daje dodatnu toplinu i dubinu. Kroz svoju originalnost i suptilnost, film na pristupačan i emotivan način prenosi univerzalne poruke bliske publici svih generacija.“

Nagrada za najbolji studentski film

Nagrada za najbolji studentski film dodijeljena je ostvarenju „It Might Even Be Real/Možda je čak i stvarno“ izraelske autorke Jael Bon (Yael Bonne).

„Kroz majstorski izvedeno istraživanje iluzije pokreta u nepokretnim slikama, koristeći različite tehnike kao što su piksilacija, igrani film, rotoskopija i stop-animacija, rediteljka nam pruža osjećaj nade, čak i kada se ta nada čini kao iluzija sama po sebi“, navedeno je u obrazloženju nagrade.

Specijalna priznanja žirija

Specijalno priznanje Margit Antauer dodijeljeno je filmu „Cold Bathroom/Hladno kupatilo“ autorke Eleni Aerts, belgijsko-švajcarske produkcije.

„Nemir, zbunjenost, strah, znatiželja i otvoreni sukob s onim nepoznatim u nama, sve to uz eleganciju i slobodu linije teče iz kadra u kadar kroz ovaj kratki film. Autorka profesionalnom vještinom iz svoje glave u svoje ruke prenosi misao i pretvara je u crtež nabijen strašću i emocijom, baš kao što ja volim i osjećam“, navedeno je u obrazloženju.

Specijalno priznanje Nemanje Vučenovića pripalo je filmu „The Panic Inside/Unutrašnja panika“ njemačkog autora Matijasa Štrasera (Matthias Strasser).

„Ovaj film prikazuje pritisak koji nastaje kada vlastite potrebe stalno podređujemo očekivanjima drugih. Spoj 2D i 3D animacije daje vidljiv oblik stresu i iscrpljenosti, omogućavajući nam da junakovu unutrašnju borbu doživimo kroz sliku i pokret. Različite animacijske tehnike promišljeno se nadopunjuju i zajedno grade priču“, istakao je žiri.

Specijalno priznanje Andrijane Ružić dodijeljeno je filmu „So He Grabbed the Knife/Pa je zgrabio nož“ autora Sama Kue, japansko-kineske produkcije.

„Za potresnu, nemirnu, napetu i univerzalnu priču o odrastanju jednog dječaka, vješto izraženu kroz iznenađujući spoj različitih animacijskih tehnika – od animacije pijeskom i slikane animacije do virtuelne stvarnosti“, navedeno je u obrazloženju.

Pokrovitelji i partneri festivala

Pokrovitelji 18. Festivala animiranog filma BANJALUKA 2026. bili su Audio-vizuelni centar Republike Srpske, Grad Banjaluka i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

Partneri i sponzori festivala bili su Hotel Talija, NLB banka, Telegroup Banjaluka, Pekara Tradicija, Vinarija Vera, Cineplexx Palas, Kuća Milanovića, Studentski kulturni centar Univerziteta u Banjoj Luci i drugi.

Medijski pokrovitelji bili su BHRT 1 i „Nezavisne novine“, dok su medijski sponzori bili Alternativna televizija, K3, Nova Oprema, LED mreže, AloOnline, „Glas Srpske“, Buka i Mondo.

(Mondo)