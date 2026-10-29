Zaostavština slavnog pjevača: Na aukciji ponuđena i gitara iz spota Džordža Majkla

Prodaja predmeta koje su nekad pripadale popularnom britanskom muzičaru Džordžu Majklu izazvala je spor unutar porodice pred aukciju koja je zakazana za danas, piše britanski BBC.

Izvor: Mondo / YouTube / Printscreen/ georgemichael

Među ponuđenim predmetima je i gitara koju je Džordž Majkl nosio u spotu za pjesmu "Fejt" iz 1987. godine.

Gitara "greč sinkromatik 160" iz četrdesetih godina prošlog vijeka jedna je od glavnih predmeta ponuđenih na aukciji pod nazivom "Vjera i slava: lična kolekcija Džordža Majkla" aukcijske kuće "Sorders".

Aukcijska kuća opisuje 32 predmeta kao izvanrednu grupaciju memorabilija iz kolekcije Šoban Bejli, dugogodišnjeg ličnog pomoćnika i osobe od povjerenja Džordža Majkla. Bejlijeva je prikupila kolekciju tokom njene dvadesetogodišnje saradnje sa popularnim pjevačem.

Bejlijeva je preminula 2014. godine i njenu ličnu arhivu na aukciju ponudio je njen udovac Jan Belčer.

Međutim, njen brat Džerard Bejli izrazio je uvjerenje da bi njegova sestra bila užasnuta zbog aukcije koja se održava u njeno ime te da se njene lične i vrijedne stvari prodaju najvišem ponuđaču.

On tvrdi da je njegova sestra bila u procesu razvoda prije nego što je umrla i da je počela da radi na testamentu kojim bi muzičareve stvari pripale njenim nećakama i nećacima. Pošto je umrla prije registracije testamenta, njene stvari su pravno pripale Belčeru i nema nikakvih naznaka da on nema pravo da ih proda.

Bejli je zahtijevao da se aukcija ne održi, insistirajući da Belčer zloupotrebljava ime njegove sestre. On ipak priznaje da Belčer ima pravo da proda predmete, ali smatra da je sramota da se aukcija održava u ime njegove sestre.

(Mondo)