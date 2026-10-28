"To će se dobro prodavati kad umrem": Posljednja, najličnija knjiga Vedrane Rudan stiže na njen rođendan

Zbirku je sa sinom Slavenom pripremala pred kraj života, a čine je odabrani tekstovi iz različitih faza njenog rada.

Izvor: Youtube printscreen / Literatura.mk

Djelo "Kao da me ima" naziv je nove knjige Vedrane Rudan, koju je posljednjih mjeseci svog života pripremala zajedno sa sinom Slavenom Hrvatinom, a koja će se pred čitaocima naći na njen rođendan, 29. oktobra, saopštio je njen izdavač "Laguna".

Ovo nije klasična zbirka priča, već svojevrsni autorski "best of" - širok i vrlo ličan presjek tema koje su je se ticale, svojevrsni rezime njenog višedecenijskog pisanja: od društvene i feminističke provokacije do vrlo intimnih tekstova o porodici, prolaznosti i smrti.

"Ja sam carica, ostaću carica uvijek i zauvijek"

Knjigu tekstova koji su objavljivani u Feral tribjunu, Nacionalu, na njenom blogu, otvara rečenica: "Ja sam carica, ostaću carica uvijek i zauvijek." Tekstovi odišu njenim prepoznatljivim glasom, koji istovremeno zna da bude vulgaran, duhovit, brutalan, političan, dirljiv i duboko ličan.

Kako je u predgovoru knjizi istakao Vedranin sin Slaven, početkom 2026. godine predložio joj je da pripreme zbirku najboljih tekstova:

- Složila se da je to dobra ideja, zastala na trenutak i dodala: "To će se dobro prodavati kad umrem." Tada joj nisam rekao da sam imao i skriveni motiv. Naime, mama je prije svega voljela da priča o poslu. O tome na kom tekstu je radila, koji je bio zaplet sljedeće knjige, šta je planirala za nastup na TV, gdje su bile dogovorene promocije... Ali u tom trenutku već se dvije godine borila s neizlječivim rakom. Razgovori su nam kružili oko uvijek istih tema: "Kako si, kad ti je sljedeći tretman, piješ li dovoljno vode?" Nova knjiga dala nam je zdraviju temu od zdravlja.

Knjiga obuhvata tekstove nastajale od kasnih devedesetih do 2026. godine, iz različitih faza njenog novinarskog, kolumnističkog i književnog rada. Teme su bliske širokoj publici; ljubav, brak, majčinstvo, porodica, starenje, bolest, smrt, muškarci i žene, ali i politika i društvo.

Emotivna završnica daje zbirci posebnu težinu, uz karakterističnu ironiju i crni humor, kasniji tekstovi otvaraju vrlo lične teme bolesti, umiranja, porodice i oproštaja, pa knjiga dobija i karakter svojevrsnog autorskog testamenta.

Kako je istakla Vedranina dugogodišnja bliska prijateljica i književna kritičarka Jadranka Pintarić, "naravno da je ima, i biće je. Uprkos tvrdnji da su svi zamenljivi, rijetki nisu - ona je takva, jedinstvena, dovoljno je reći: Vedrana. Njeni brutalni pipci secirali su sve naše patologije, intimne i javne. Slavenov izbor maminih antologijskih tekstova, uz njen blagoslov, ostaje opomena o tome ko/šta/kakvi smo dok postoji to u čemu živimo".

Tatjana Mandić Rigonat ističe da je znak uzvika bio pratilac u svemu što je na umjetničkoj i medijskoj sceni Vedrana decenijama stvarala:

- Kao književnica, performerka, novinarka, bila je ona vrsta prestupnice koja se usudila da govori o najosjetljivijim temama, originalno, hrabro, slobodno, istinito, do suza duhovito, jezički i stilski provokativno i slikovito. "Kao da me ima", njeni odabrani tekstovi, post mortem nastavljaju "Ples oko Sunca", život Vedranin. Onaj koji se ne miri s ravnom linijom srca - poručuje rediteljka.

Vedrana Rudan je preminula 18. avgusta 2026. godine u 76. godini, poslije dvogodišnje borbe sa karcinomom žučnih kanala. Rođena je 29. oktobra 1949. u Opatiji. Godinama je radila kao novinarka na radiju i pisala za listove poput Feral tribjuna i Nacionala, gdje je izgradila prepoznatljiv stil bez dlake na jeziku. Književnosti se u potpunosti posvetila u zrelim godinama, a veliku popularnost širom regiona stekla je romanima i kolumnama na svom blogu u kojima je otvoreno pisala o položaju žena i licemerju društva.

(Mondo)