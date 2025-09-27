Zašto nikad ne viđamo mladunčad golubova?

Razotkrivamo zašto je ptić goluba tako neuhvatljiv.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Navikli smo da golubove viđamo na svakom koraku - na krovovima i olucima, okupljaju se oko tržnih centara, traže mrvice kraj klupa u parkovima. Ipak, ako ima toliko golubova, gdje su ptići? Zašto nikada ne vidimo male ptice?

Gradski golub je potomak ptice koja živi na planinama i koja je uvijek birala skrovita mjesta za izleganje mladunaca. U modernom urbanom okruženju planine postaju krovovi, tavanice, balkoni. Evo gdje ptići golubova provode prve nedjelje, čime ih hrane roditelji i zašto se čini da ih niko ne vidi.

Da li gradski golubovi imaju gnijezda?

Da, i to je prvo što treba razumijeti. U prirodi su se gnijezdili na planinskim obrocima, pa njihovi potomci u gradovima traže što sličnije uslove. Gnijezdo goluba može se naći na balkonima, ispod krovova, na tavanu, pa čak i na spoljnim dijelovima klima-uređaja.

Ptici je dovoljna mala platforma na koju položi nekoliko grančica i jaja. Obično se u gnijezdu nalaze dva jaja. U povoljnim uslovima (a u gradovima takvi postoje - toplo je i ima mnogo hrane) golubovi mogu izlegati i do osam puta godišnje. Za poređenje, mnoge druge ptice imaju samo jedno leglo po sezoni.

Izvor: Shutterstock.com/DeStefano

Gdje žive ptići golubova i čime se hrane?

Ptić goluba ne napušta gnijezdo odmah. Prve nedjelje života potpuno zavisi od roditelja. Odrasli golubovi hrane male na poseban način - podriguju u kljun fermentisanu masu od žitarica i biljaka. Taj jedinstveni obrok zove se probiotsko mlijeko. Bogat je hranljivim materijama i idealan je za razvoj digestivnog sistema ptića.

Kada golubići porastu, postepeno dobijaju perje i tada počinju da uzimaju običnu biljnu hranu. U tom trenutku njihov izgled skoro se ne razlikuje od odraslih, pa čak i ako mladi golub izađe iz gnijezda, prolaznik rijetko može da prepozna da to nije odrasla ptica.

Zašto ne vidimo ptiće golubova?

Postoji nekoliko razloga:

Sakriveni su u gnijezdu: dok ptić ne ojača, roditelji ga kriju na skrovitom mjestu gdje ljudi rijetko zalaze.

dok ptić ne ojača, roditelji ga kriju na skrovitom mjestu gdje ljudi rijetko zalaze. Brzo postaju slični odraslima: čim im naraste perje, teško ih je razlikovati od odraslih, a jedini znak je kljun (kod mladih golubova je duži i blago spljošten).

čim im naraste perje, teško ih je razlikovati od odraslih, a jedini znak je kljun (kod mladih golubova je duži i blago spljošten). Rijetko su na zemlji: za razliku od vrabaca, golubići ne skakuću po dvorištima dok ne nauče da lete.

Važno je znati - hljeb za golubove nije najbolja opcija jer sadrži malo hranljivih materija, a višak jednostavnih ugljenih hidrata izaziva probavne probleme. Hljeb se golubovima može davati samo kao suve mrvice i rijetko, dok je za ptiće potpuno neprimjeren.

Koliko žive golubovi i zašto biraju krovove umjesto drveća?

U proseku gradski golubovi žive oko pet godina, mada u povoljnim uslovima mogu da dožive i deset (zavisno od kvaliteta hrane, bolesti i prijetnji predatora). Češće biraju krovove, oluke i žice umjesto drveća. Na ovim tačkama ptice se osjećaju sigurnije i bolje vide približavajuću opasnost.

