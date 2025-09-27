logo
Zašto nikad ne viđamo mladunčad golubova?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Razotkrivamo zašto je ptić goluba tako neuhvatljiv.

gdje žive ptići golubova Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Navikli smo da golubove viđamo na svakom koraku - na krovovima i olucima, okupljaju se oko tržnih centara, traže mrvice kraj klupa u parkovima. Ipak, ako ima toliko golubova, gdje su ptići? Zašto nikada ne vidimo male ptice?

Gradski golub je potomak ptice koja živi na planinama i koja je uvijek birala skrovita mjesta za izleganje mladunaca. U modernom urbanom okruženju planine postaju krovovi, tavanice, balkoni. Evo gdje ptići golubova provode prve nedjelje, čime ih hrane roditelji i zašto se čini da ih niko ne vidi.

Da li gradski golubovi imaju gnijezda?

Da, i to je prvo što treba razumijeti. U prirodi su se gnijezdili na planinskim obrocima, pa njihovi potomci u gradovima traže što sličnije uslove. Gnijezdo goluba može se naći na balkonima, ispod krovova, na tavanu, pa čak i na spoljnim dijelovima klima-uređaja.

Ptici je dovoljna mala platforma na koju položi nekoliko grančica i jaja. Obično se u gnijezdu nalaze dva jaja. U povoljnim uslovima (a u gradovima takvi postoje - toplo je i ima mnogo hrane) golubovi mogu izlegati i do osam puta godišnje. Za poređenje, mnoge druge ptice imaju samo jedno leglo po sezoni.

Izvor: Shutterstock.com/DeStefano

Gdje žive ptići golubova i čime se hrane?

Ptić goluba ne napušta gnijezdo odmah. Prve nedjelje života potpuno zavisi od roditelja. Odrasli golubovi hrane male na poseban način - podriguju u kljun fermentisanu masu od žitarica i biljaka. Taj jedinstveni obrok zove se probiotsko mlijeko. Bogat je hranljivim materijama i idealan je za razvoj digestivnog sistema ptića.

Kada golubići porastu, postepeno dobijaju perje i tada počinju da uzimaju običnu biljnu hranu. U tom trenutku njihov izgled skoro se ne razlikuje od odraslih, pa čak i ako mladi golub izađe iz gnijezda, prolaznik rijetko može da prepozna da to nije odrasla ptica.

Zašto ne vidimo ptiće golubova?

Postoji nekoliko razloga:

  • Sakriveni su u gnijezdu: dok ptić ne ojača, roditelji ga kriju na skrovitom mjestu gdje ljudi rijetko zalaze.
  • Brzo postaju slični odraslima: čim im naraste perje, teško ih je razlikovati od odraslih, a jedini znak je kljun (kod mladih golubova je duži i blago spljošten).
  • Rijetko su na zemlji: za razliku od vrabaca, golubići ne skakuću po dvorištima dok ne nauče da lete.

Važno je znati - hljeb za golubove nije najbolja opcija jer sadrži malo hranljivih materija, a višak jednostavnih ugljenih hidrata izaziva probavne probleme. Hljeb se golubovima može davati samo kao suve mrvice i rijetko, dok je za ptiće potpuno neprimjeren.

Koliko žive golubovi i zašto biraju krovove umjesto drveća?

U proseku gradski golubovi žive oko pet godina, mada u povoljnim uslovima mogu da dožive i deset (zavisno od kvaliteta hrane, bolesti i prijetnji predatora). Češće biraju krovove, oluke i žice umjesto drveća. Na ovim tačkama ptice se osjećaju sigurnije i bolje vide približavajuću opasnost.

(MONDO)

Tagovi

golubovi ptice

