Pas je vrijedno skupljao kestene u šumi: Sve je bilo savršeno dok se nije okrenuo... (Video)

Pas je vrijedno skupljao kestene u šumi: Sve je bilo savršeno dok se nije okrenuo... (Video)

Autor Vesna Kerkez
Ovaj simpatičan video u kojem se pojavljuju dva ljubimca pogledalo je preko milion ljudi.

Psi koji skupljaju kestenje postali viralni Izvor: Instagram printscreen/ pubity

U šumi prekrivenoj jesenjim lišćem, jedan vrijedni pas pažljivo skuplja kestene i stavlja ih u korpu. Snimak pokazuje kako ih zubima uzima jedan po jedan i uredno odlaže, kao pravi pomagač.

Ali u jednom trenutku, pas se nakratko udaljava, a tada se pojavljuje drugi pas,  prilazi korpi, zgrabi je i odlazi kao da mu pripada.

Zbunjeni pogled prvog psa nasmijao je gledaoce i pretvorio video u pravi hit. Kratki snimak, koji spaja marljivost i komediju, do sada je pogledalo više od milion ljudi.

Pratioci su bili oduševljeni i brzo su počeli da dijele snimak i ostavljaju komentare poput: "Odličan posao, mogao bi da bira pobjedničke brojeve za Loto", "Formula za uspjeh je jednostavna: ostavi druge da rade, a ti pokupi zasluge."

kućni ljubimci pas

