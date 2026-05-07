logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrana, igračke i luksuz: Gdje se u svijetu najviše troši na kućne ljubimce?

Hrana, igračke i luksuz: Gdje se u svijetu najviše troši na kućne ljubimce?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Razlike u tome koliko države troše na pse i mačke po glavi stanovnika su ogromne.

Gdje se u svijetu najviše troši na kućne ljubimce Izvor: Statista Market Insights/Shutterstock/Eric Isselee

Dok Amerikanci troše najviše novca na opremu za kućne ljubimce po glavi stanovnika od svih zemalja na svijetu, "razmaženi" ljubimci žive i u Australiji i na Novom Zelandu. To pokazuju podaci Statista Market Insights‑a.

Očekuje se da će izdaci po glavi stanovnika za potrepštine za ljubimce ove godine u SAD dostići apsolutni svjetski rekord od oko 255 evra, dok se za Australiju prognozira oko 210 evra, a za Novi Zeland oko 180 evra. Globalno tržište "sve za ljubimce" ove godine bi trebalo da premaši oko 210 milijardi evra, pri čemu hrana za ljubimce čini više od 70 odsto tog iznosa.

Kupovine poput opreme za ljubimce snažno su povezane sa ličnim prihodima ili BDP‑om po glavi stanovnika, ali postoje i odstupanja. Dok Novi Zeland, Portugal, Čile, Francuska ili Finska troše relativno mnogo na ljubimce u poređenju sa svojim BDP‑om po glavi stanovnika, azijske gradske države poput Hongkonga i Singapura troše manje nego što bi se moglo očekivati na osnovu njihovog BDP‑a.

Uopšteno gledano, azijske zemlje malo troše na potrepštine za ljubimce, uključujući hranu, aksesoare, higijenske proizvode i lijekove. Procjene pokazuju da prosječan stanovnik Kine troši samo oko 8 evra godišnje, u poređenju sa oko 6 evra u Indoneziji, oko 35 evra na Tajvanu, oko 36 evra u Južnoj Koreji i oko 54 evra u Japanu.

Veliki delovi Azije, Afrike i čak istočne Evrope na ljubimce izdvajaju tek nekoliko evra godišnj ili još manje.
Izvor: Statista Market Insights

Potrošnja je veća u Južnoj Americi, oko 94 evra u Čileu, oko 55 evra u Argentini i oko 48 evra u Brazilu. To je uprkos činjenici da su BDP po glavi stanovnika Argentine i Kine 2024. bili na sličnom nivou. Potrošnja je bila ispod nivoa koji bi se očekivao prema BDP‑u i u istočnoj Evropi, gdje su neke zemlje poput Hrvatske ili Slovačke trošile samo oko 30-43 evra po stanovniku godišnje, uprkos relativno višem BDP‑u.

Indija je čak među državama koje u apsolutnom smislu troše najmanje na ljubimce, u prosjeku svega oko oko 0,5 evra godišnje. To je blizu 0,6 evra u Pakistanu i 0,7 evra u Sudanu. Siromašnije zemlje, očekivano, vrlo malo troše u ovoj oblasti, a veliki dijelovi Afrike, Azije i takođe Centralne Amerike troše manje od 9 evra, pa čak i manje od 2 evra godišnje po stanovniku na opremu za kućne ljubimce.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

psi kućni ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA