Hrana, igračke i luksuz: Gdje se u svijetu najviše troši na kućne ljubimce?

Razlike u tome koliko države troše na pse i mačke po glavi stanovnika su ogromne.

Izvor: Statista Market Insights/Shutterstock/Eric Isselee

Dok Amerikanci troše najviše novca na opremu za kućne ljubimce po glavi stanovnika od svih zemalja na svijetu, "razmaženi" ljubimci žive i u Australiji i na Novom Zelandu. To pokazuju podaci Statista Market Insights‑a.

Očekuje se da će izdaci po glavi stanovnika za potrepštine za ljubimce ove godine u SAD dostići apsolutni svjetski rekord od oko 255 evra, dok se za Australiju prognozira oko 210 evra, a za Novi Zeland oko 180 evra. Globalno tržište "sve za ljubimce" ove godine bi trebalo da premaši oko 210 milijardi evra, pri čemu hrana za ljubimce čini više od 70 odsto tog iznosa.

Kupovine poput opreme za ljubimce snažno su povezane sa ličnim prihodima ili BDP‑om po glavi stanovnika, ali postoje i odstupanja. Dok Novi Zeland, Portugal, Čile, Francuska ili Finska troše relativno mnogo na ljubimce u poređenju sa svojim BDP‑om po glavi stanovnika, azijske gradske države poput Hongkonga i Singapura troše manje nego što bi se moglo očekivati na osnovu njihovog BDP‑a.

Uopšteno gledano, azijske zemlje malo troše na potrepštine za ljubimce, uključujući hranu, aksesoare, higijenske proizvode i lijekove. Procjene pokazuju da prosječan stanovnik Kine troši samo oko 8 evra godišnje, u poređenju sa oko 6 evra u Indoneziji, oko 35 evra na Tajvanu, oko 36 evra u Južnoj Koreji i oko 54 evra u Japanu.

Veliki delovi Azije, Afrike i čak istočne Evrope na ljubimce izdvajaju tek nekoliko evra godišnj ili još manje.

Izvor: Statista Market Insights

Potrošnja je veća u Južnoj Americi, oko 94 evra u Čileu, oko 55 evra u Argentini i oko 48 evra u Brazilu. To je uprkos činjenici da su BDP po glavi stanovnika Argentine i Kine 2024. bili na sličnom nivou. Potrošnja je bila ispod nivoa koji bi se očekivao prema BDP‑u i u istočnoj Evropi, gdje su neke zemlje poput Hrvatske ili Slovačke trošile samo oko 30-43 evra po stanovniku godišnje, uprkos relativno višem BDP‑u.

Indija je čak među državama koje u apsolutnom smislu troše najmanje na ljubimce, u prosjeku svega oko oko 0,5 evra godišnje. To je blizu 0,6 evra u Pakistanu i 0,7 evra u Sudanu. Siromašnije zemlje, očekivano, vrlo malo troše u ovoj oblasti, a veliki dijelovi Afrike, Azije i takođe Centralne Amerike troše manje od 9 evra, pa čak i manje od 2 evra godišnje po stanovniku na opremu za kućne ljubimce.

(MONDO)